Por: El Espectador

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El gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella enfrenta recientes movimientos en la estrategia de comunicación, tras la confirmación de que Carolina Gómez no asumirá como vocera, una figura anunciada por el propio presidente. A pesar de los rumores en torno a su llegada al equipo de vocerías, la comunicadora aclaró que ella misma decidió declinar la propuesta. Además, señaló que el mandatario le ofreció un nuevo rol, que consideró más interesante, aunque evitó brindar detalles para no alimentar más especulaciones. Actualmente, quien permanece como vocero confirmado es el abogado Miller Soto, según informaron fuentes consultadas por el medio.

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Este modelo de vocerías, instrumentado según la información oficial, es coordinado desde el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), apoyado por la secretaria de las Comunicaciones, María Fernanda Sandoval. El propósito es que los voceros y los jefes de prensa de los distintos ministerios y entidades nacionales trabajen conjuntamente para canalizar y transmitir de manera clara la gestión y los mensajes oficiales de cada dependencia del Ejecutivo.

De acuerdo con las voces provenientes de la Presidencia de la República, las intervenciones de los voceros están pensadas para responder a temas coyunturales y se realizarán a través de declaraciones o ruedas de prensa, que podrían llevarse a cabo hasta tres veces al día. Esta estrategia de comunicación toma como referencia el modelo utilizado por el gobierno estadounidense, en el que, bajo la administración de Donald Trump, la vocera Karoline Leavitt organizaba conferencias de prensa diarias para mantener informados a los medios sobre la agenda presidencial y recopilar información relevante de los entes estatales para comunicar las posturas oficiales.

No obstante, en el caso colombiano, todavía quedan por definirse varios aspectos necesarios para implementar de manera efectiva este modelo. Según funcionarios cercanos al presidente, los ajustes pendientes son indispensables para que el despliegue de las vocerías funcione plenamente como herramienta de comunicación gubernamental. Así, el gobierno de Abelardo de la Espriella continúa en la búsqueda de una vocería sólida que permita informar de manera transparente y eficaz al país sobre el trabajo de cada rama ejecutiva.

¿Por qué Carolina Gómez rechazó ser vocera del gobierno de Abelardo de la Espriella?

Carolina Gómez decidió declinar la propuesta de ser vocera del gobierno, ya que considera más interesante otro rol ofrecido por el presidente Abelardo de la Espriella. Gómez prefirió no revelar detalles específicos sobre la nueva propuesta y expresó su deseo de evitar nuevas especulaciones respecto al tema.

¿Cómo funcionarán las vocerías del gobierno según el modelo anunciado?

Según la Presidencia de la República, las vocerías estarán coordinadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y la secretaria de las Comunicaciones, María Fernanda Sandoval. Este esquema busca que los voceros y jefes de prensa informen periódicamente sobre asuntos clave, a través de declaraciones y ruedas de prensa, hasta tres veces al día, similar al modelo aplicado en el gobierno estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.