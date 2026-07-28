El mercado financiero anticipa que el Banco de la República aumentará la tasa de interés de política monetaria al 12,5% en su reunión del 31 de julio, según la Encuesta Mensual de Expectativas de los Analistas Económicos.

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De concretarse, este nivel se mantendría hasta finales de 2026, antes de iniciar una reducción gradual en 2027. La medida prolongaría una política monetaria restrictiva con el objetivo de contener la inflación, aunque también implicaría un mayor costo para los créditos y una desaceleración del consumo.

Óscar Manco López, CEO de Trust Investment, explicó que una subida de tasas encarece los préstamos de consumo, vivienda y empresas, lo que podría reducir el gasto de los hogares y retrasar inversiones.

Sin embargo, señaló que este escenario favorece a quienes desean ahorrar, especialmente mediante Certificados de Depósito a Término (CDT) con plazos de entre tres y nueve meses, que podrían ofrecer rendimientos más atractivos antes de que las tasas comiencen a bajar.

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Por su parte, Lina Galindo, CEO de KOA Compañía de Financiamiento, destacó que las decisiones de ahorro no deben depender únicamente de los cambios en las tasas, sino de los objetivos financieros, el plazo de inversión y las necesidades de cada persona.

También recordó que las tasas de los CDT varían entre entidades financieras, por lo que recomienda comparar opciones.

El contexto ha impulsado el ahorro en Colombia: los CDT de personas naturales ya superan los $141 billones y el 96,9% de los adultos cuenta con al menos un producto financiero formal, lo que refuerza la importancia de la educación financiera y del ahorro con visión de largo plazo.

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