Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La viralización de un video en el que un joven utilizó la expresión “mi cucha” para referirse a ‘Silvana Guerrero’, señalada como integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), encendió la polémica en redes sociales. El usuario fue objeto de especulaciones sobre un supuesto vínculo familiar con Guerrero, a raíz del uso de esa expresión coloquial. Ante la creciente controversia, el joven decidió grabar un nuevo video para aclarar su relación con la mujer mencionada y desmentir los rumores.

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Según el propio joven, algunos usuarios interpretaron erróneamente el término “mi cucha” como una afirmación de que Silvana Guerrero es su madre. En sus palabras: “Algunas personas han interpretado mi expresión ‘mi cucha’ como si yo estuviese afirmando en el video que sí es mi madre. Esto es completamente falso, no existe ningún vínculo de parentesco entre esa persona y yo”. De acuerdo con su explicación, “mi cucha” es una forma coloquial muy utilizada entre jóvenes para referirse de manera informal a una mujer, y en ningún momento buscó indicar la existencia de un lazo familiar.

En su pronunciamiento, el joven profundizó sobre el sentido original de su video. Indicó que el contenido no era un respaldo ni una justificación a ninguna organización armada, ni a las conductas atribuidas a ‘Silvana Guerrero’. Subrayó que el video tenía un tono sarcástico y no pretendía glorificar ni justificar acciones armadas. Sostuvo: “No pretendí justificar, glorificar ni respaldar las acciones de ninguna organización armada y las actuaciones que se le atribuyen a esa persona”.

Además, aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la importancia de no deshumanizar al otro por razones políticas o diferencias de opinión: “Podemos pensar diferente, podemos rechazar determinadas actuaciones, podemos tener posiciones políticas distintas, pero eso no debería llevarnos a deshumanizar al otro”. Así, enfatizó en la necesidad de enfrentar las ideas mediante el debate pero sin caer en desinformaciones personales.

Para finalizar, insistió en la inexistencia de cualquier vínculo familiar con Silvana Guerrero y recalcó que su video nunca tuvo la intención de presentarlo como alguien cercano a ella. También cuestionó que se le atribuya una historia personal que, según él, carece de fundamento: “Una cosa es debatir mis ideas y otra muy distinta es atribuirme una historia que no existe”. Cerró recordando que, si bien sus opiniones están abiertas al debate, no se debe inventar sobre su identidad.

¿Por qué se relacionó al joven con Silvana Guerrero y el ELN?

El vínculo surgió a raíz de la interpretación del término “mi cucha” en un video viral, que llevó a varias personas a pensar que el joven era familiar directo de Silvana Guerrero, señalada como integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El propio joven desmintió públicamente esa relación y explicó que se trató de una expresión coloquial malinterpretada.

¿Qué significa el término “mi cucha” en el contexto colombiano?

En Colombia, “mi cucha” es una expresión popular y coloquial empleada por los jóvenes para referirse de forma informal a una mujer, sin implicación necesariamente familiar. Sin embargo, en ciertas regiones puede usarse como sinónimo de “madre”, lo que en este caso generó la confusión sobre el parentesco entre el joven y Silvana Guerrero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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