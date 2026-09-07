Por: EL PILON SA

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El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó los primeros resultados de la revisión nacional ordenada sobre los sistemas de fotodetección que operan en el país. Según el mandatario, cerca de 40.000 órdenes de comparendo podrían haber sido emitidas en condiciones irregulares, una situación que de momento está siendo verificada por las autoridades competentes. De La Espriella pidió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llevar a cabo una auditoría exhaustiva de los dispositivos de fotodetección, con el fin de identificar si cumplen con los requisitos técnicos y legales para operar.

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La revisión ya permitió identificar situaciones concretas, como la ocurrida en Cartago, Valle del Cauca, donde se negó la entrada en funcionamiento de un sistema de fotodetección por no tener los requisitos técnicos requeridos. De acuerdo con el Gobierno, esto representa uno de los primeros logros claros del proceso que continúa desplegado en distintos puntos del país.

El aspecto que genera mayor inquietud es la posibilidad de que unas 40.000 comparendos hayan sido impuestos por equipos que, pese a contar con autorización, no tenían oficialmente registrado el inicio de su actividad. No obstante, el Ejecutivo aclaró que la cifra aún está bajo verificación y, por ahora, no implica que se haya anulado ningún comparendo. Esta información se está cotejando con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), a partir del cual las autoridades deberán determinar las acciones jurídicas correspondientes cuando se verifiquen irregularidades.

En el proceso de revisión también se detectaron 12 dispositivos actualmente sujetos a un posible retiro de autorización, esto debido a cambios en la competencia de las autoridades de tránsito responsables. Estos procedimientos se encuentran en trámite y deben cumplir con las etapas administrativas requeridas.

El presidente De La Espriella señaló que la revisión continuará en todos los sitios donde operan cámaras y sistemas relacionados, en colaboración con el Ministerio de Transporte, para diseñar una nueva normativa sobre fotodetección. Se hará especial énfasis en los vehículos que cuentan con tecnología para registrar presuntas infracciones sin intervención de agentes de tránsito, revisando que operen de manera legal y cuenten con los permisos necesarios. El mandatario reiteró que “las fotomultas son para salvar vidas, no para hacer negocios con los ciudadanos”, subrayando que ningún dispositivo en situación irregular seguirá funcionando.

De fondo, la investigación administrativa abierta en mayo de 2026 por la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte, involucra a 37 organismos de tránsito, incluidos los de ciudades principales como Valledupar, Medellín, Cali, Bogotá y otras. El objetivo es verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y administrativas para operar los Sistemas Automáticos de Detección de Infracciones de Tránsito (SAST), conocidos comúnmente como fotomultas.

¿Cuántos comparendos por fotomultas podrían ser irregulares en Colombia?

De acuerdo con el presidente Abelardo De La Espriella, alrededor de 40.000 órdenes de comparendo por fotodetección están bajo revisión, pues podrían haber sido impuestas de manera irregular por dispositivos que tenían autorización pero no registraban oficialmente el inicio de su operación. Esta cifra todavía debe ser confirmada por las autoridades.

¿Qué es el SIMIT y cuál es su función en las fotomultas?

El Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) es la plataforma utilizada por las autoridades para registrar, consultar y validar multas y comparendos en Colombia. Actualmente, el SIMIT está sirviendo para contrastar la legalidad de los comparendos generados por los sistemas de fotodetección en el marco de la revisión nacional anunciada por el Gobierno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.