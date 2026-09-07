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El calendario tributario para el año gravable 2025 comenzó a regir desde el pasado 12 de agosto en todo el territorio nacional, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha intensificado el monitoreo para garantizar el cumplimiento de esta responsabilidad. Según datos citados por la misma Dian, en el transcurso de los primeros días ya han presentado su declaración formal de renta un total de 2.780.864 personas. Sin embargo, se proyecta que más de siete millones de ciudadanos estarán obligados a atender esta obligación durante la temporada.

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Durante esta semana, el proceso se vuelve aún más relevante, ya que la Dian dispuso fechas específicas para los contribuyentes personas naturales, en función de los dos últimos dígitos de su Número de Identificación Tributaria (NIT). Entre el lunes 7 y el viernes 11 de septiembre corresponde el turno estrictamente a quienes tienen su NIT terminado entre 35 y 44. De acuerdo con el calendario oficial, el lunes deben declarar quienes concluyen en 35 y 36; el martes 8, los NIT finalizados en 37 y 38; miércoles 9, los dígitos 39 y 40; jueves 10 es para los números 41 y 42; y finalmente, el viernes 11 cierra el ciclo para los terminados en 43 y 44.

La Dian ha recalcado con insistencia que presentar la declaración después de la fecha asignada conlleva sanciones económicas y costos adicionales relacionados con el incumplimiento. Por esta razón, se sugiere revisar cuidadosamente la fecha correspondiente y preparar con anticipación toda la documentación necesaria para evitar contratiempos y recargos.

En cuanto a los ciudadanos obligados a declarar, es indispensable revisar los topes financieros establecidos. Según la Dian, está obligado a declarar quien haya sido responsable del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 31 de diciembre de 2025 o quienes posean un patrimonio bruto superior a 4.500 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalente a $224.096.000. Además, los ingresos brutos obtenidos durante 2025 que sumen 1.400 UVT o más, es decir, $69.719.000, también determinan la obligación de declarar. Este límite aplica igualmente para quienes hayan alcanzado esa cifra en consumos con tarjetas de crédito, compras, consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año fiscal.

La revisión y actualización anticipada del Registro Único Tributario (RUT), junto con la consolidación de información bancaria y certificados de ingresos, se recomienda ampliamente para que la presentación de la declaración pueda efectuarse de forma digital, segura y puntual en la plataforma de la Dian.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los topes para declarar renta ante la Dian en 2025 en Colombia?

Según la Dian, deben presentar la declaración de renta las personas naturales cuyo patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2025 supere 4.500 UVT ($224.096.000), hayan sido responsables de IVA, tengan ingresos iguales o superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) o hayan efectuado consumos y consignaciones iguales o superiores a este último monto.

¿Qué sanciones se aplican por presentar la declaración de renta después de la fecha indicada?

De acuerdo con la Dian, la presentación de la declaración de renta después del vencimiento de la fecha asignada genera automáticamente sanciones económicas y otros gastos derivados del incumplimiento, por lo que es fundamental cumplir con los plazos establecidos en el calendario oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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