Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella convocó este 7 de septiembre a una cumbre de líderes empresariales en el Chocó, con el propósito de establecer apoyos para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el pasado 10 de agosto. Según la información publicada, el evento se concretó alrededor de las 11:00 a. m. y reunió a figuras clave del empresariado nacional, entre quienes estuvieron Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés.

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Este no fue el primer acercamiento entre los empresarios y el mandatario. De acuerdo con la misma fuente, previamente se había realizado un encuentro en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla, donde comenzaron a trazar una hoja de ruta para impulsar la recuperación económica de las regiones afectadas por el sismo.

Un punto clave de la reunión fue la solicitud del presidente para que los bancos nacionales reduzcan al 8 % efectivo anual la tasa de interés de los créditos de vivienda para las personas perjudicadas por el terremoto. En palabras de Abelardo de la Espriella: “Le pedí a Luis Carlos Sarmiento, que lidera el Grupo Aval; a Jaime y Gabriel Gilinski, dueños del Banco GNB Sudameris; y a Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, al que pertenece Davivienda, que redujeran al 8 % efectivo anual la tasa para los créditos de vivienda de los damnificados por el terremoto, durante toda la vida del crédito. Accedieron”.

Paralelamente, la visita al departamento se orientó hacia el diseño de un plan integral de recuperación y transformación, anunciado días antes por el Gobierno, para responder ante las consecuencias del desastre y asegurar la reactivación del tejido económico en las zonas impactadas. Dentro de este plan, el pasado 26 de agosto se oficializó, según la misma fuente, la entrega de un subsidio económico mensual de 875.452 pesos colombianos para las familias afectadas, otorgado durante tres meses.

Además, el mandatario detalló la creación del llamado ‘Fondo Milagro’, que estará a cargo de la gestión de los recursos para la reconstrucción, estimados en 30 billones de pesos. Este fondo coordenará su accionar con aseguradoras, la banca nacional, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas del sector constructor, con la finalidad de asegurar subsidios para las viviendas nuevas de los damnificados.

Estas medidas, discutidas y pactadas entre los líderes del sector público y privado, hacen parte de una estrategia de reconstrucción conjunta, donde la cooperación y el compromiso son la base para abordar la emergencia y contribuir efectivamente a la transformación del Chocó y demás territorios afectados.

¿Qué es el ‘Fondo Milagro’ creado por el Gobierno tras el terremoto en Chocó?

El ‘Fondo Milagro’ es un mecanismo de administración de recursos propuesto por el Gobierno, con una inversión prevista de 30 billones de pesos, destinado a gestionar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en el Chocó. Este fondo se encargará de proveer subsidios de vivienda y coordinar esfuerzos entre aseguradoras, bancos nacionales, el Fondo Nacional del Ahorro y constructoras para garantizar la entrega de nuevas casas a los damnificados.

¿Cómo funcionará la reducción de la tasa de interés para créditos de vivienda de damnificados del terremoto?

De acuerdo con lo solicitado por el presidente Abelardo de la Espriella y aceptado por varios bancos nacionales, la tasa de interés para los créditos de vivienda destinados a los damnificados será del 8 % efectivo anual durante toda la vigencia del crédito. Este beneficio busca aliviar la carga financiera de quienes perdieron su vivienda por el sismo y facilitar su proceso de recuperación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.