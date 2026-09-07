Un nuevo caso relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública fue denunciado por la senadora Jennifer Pedraza, quien aseguró que un contratista del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación habría presentado un título universitario que no correspondería con los registros de la institución educativa.

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De acuerdo con la denuncia, se trata de Yosib Mandiel Vergel Amaya, quien habría presentado un diploma y un acta de grado de 2013 como comunicador social de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña.

Sin embargo, según el documento divulgado por Pedraza, la propia universidad habría certificado que Vergel Amaya no se ha graduado de ese programa académico.

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La congresista cuestionó que, pese a esta situación, el contratista haya continuado vinculado al Minciencias y haya suscrito contratos con la entidad durante los últimos años.

El caso adquiere mayor relevancia porque, según la denuncia, el cargo para el que fue contratado exigía contar con título profesional.

Contratista habría recibido más de $200 millones entre 2025 y 2026, según Jennifer Pedraza

Según la información divulgada por Pedraza, Vergel Amaya habría suscrito órdenes de prestación de servicios con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación durante 2025 y 2026 por un valor superior a 200 millones de pesos.

Los contratos estarían relacionados con la prestación de servicios para la oficina de comunicaciones de la entidad.

La denuncia señala que la situación habría sido advertida a directivas del Ministerio. Sin embargo, el contratista habría continuado vinculado y, de acuerdo con Pedraza, en julio de 2026 habría firmado un nuevo contrato. La senadora cuestionó precisamente que se hubiera producido una nueva contratación pese a las alertas sobre la documentación presentada.

El historial contractual señalado en la denuncia sería incluso mayor. Entre 2022 y 2026, Vergel Amaya habría tenido nueve contratos por cerca de 400 millones de pesos.

Pedraza sostiene que la exigencia de un título profesional era uno de los requisitos para desempeñar las funciones para las que fue contratado, por lo que considera que la situación debe ser revisada por las autoridades competentes.

Jennifer Pedraza recuerda caso de Juliana Guerrero

A raíz de la denuncia, la senadora anunció que solicitará a la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación que tome medidas frente al caso y que el contratista sea retirado de la entidad.

El caso tiene un antecedente que también fue denunciado públicamente por la congresista. Se trata de la controversia alrededor de Juliana Guerrero, quien fue cuestionada por Pedraza por un supuesto título universitario irregular cuando se perfilaba para ocupar el cargo de viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad.

En ese caso, la controversia terminó en una investigación que avanza ante la Fiscalía General de la Nación.

Ahora, Pedraza vuelve a poner sobre la mesa un posible caso de documentación académica irregular utilizada para acceder a un cargo o contrato estatal.

Por el momento, se trata de una denuncia de la senadora y de documentos que, según ella, demostrarían la inconsistencia entre el título presentado por el contratista y la información de la universidad. Las eventuales responsabilidades administrativas, fiscales o penales deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

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