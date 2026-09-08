Por: Gol Caracol

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Colombia logró una contundente victoria frente a Costa Rica en la jornada inicial del Mundial Femenino Sub-20, destacándose con un gol que selló el marcador y consolidó su superioridad en el debut. El tanto llegó en el minuto 80, cuando la selección nacional, conocida como la 'tricolor', demostró su capacidad ofensiva y su manejo del partido hasta los últimos minutos.

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El desenlace de esta jugada clave comenzó con un lanzamiento al área realizado por Colombia. La joven Juana Ortegón, ubicada en el segundo palo, anticipó a la defensa costarricense y conectó el balón con un certero cabezazo. El esférico llegó hasta Catalina Cortés, quien apenas había ingresado al campo y, demostrando precisión y oportunismo, remató también de cabeza para enviar la pelota al fondo de la red. Este gol no solo confirmó el dominio del equipo colombiano a lo largo del encuentro, sino que subrayó la importancia de los cambios tácticos y el aporte de las jugadoras que entran desde el banquillo.

De acuerdo con la información publicada por Noticias Caracol, esta anotación fue un reflejo del despliegue colectivo y la fortaleza del grupo en los momentos decisivos del juego. La selección femenina sub-20 de Colombia, bajo una estrategia disciplinada y eficiente, continuó atacando hasta el final, lo que le permitió ampliar el marcador frente a su rival costarricense.

El Mundial Femenino Sub-20 representa un espacio para el descubrimiento de nuevas figuras y la consolidación del fútbol femenino en el escenario internacional. El aporte de jugadoras como Cortés y Ortegón, quienes participaron directamente en la jugada que amplió la diferencia en el marcador, es una muestra del trabajo en equipo y la evolución táctica de la selección tricolor. Cada gol y cada jugada determinante suman confianza y motivación para las siguientes fechas del certamen.

¿Cómo fue el gol de Catalina Cortés en el Mundial Femenino Sub-20?

El gol de Catalina Cortés se concretó en el minuto 80 del juego entre Colombia y Costa Rica. La jugada comenzó con un balón lanzado al área, cabeceado en el segundo palo por Juana Ortegón. Cortés, quien acababa de entrar al partido, conectó un remate de cabeza que superó a la defensa rival y amplió el marcador en favor de la selección colombiana, como reseñó Noticias Caracol.

¿Quiénes participaron en la jugada del tercer gol de Colombia frente a Costa Rica?

En la jugada del gol participaron directamente Juana Ortegón, responsable del cabezazo inicial en el segundo palo tras un centro al área, y Catalina Cortés, quien remató con la cabeza para convertir el tanto. Ambas futbolistas fueron clave en la ejecución y la finalización de la jugada que selló la victoria de Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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