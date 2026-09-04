Por: Gol Caracol

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La expectativa en el fútbol femenino europeo está centrada en el sorteo de la fase principal de la Champions League femenina, que se realizará este viernes 4 de agosto en la sede de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) en Nyon, Suiza. De acuerdo con la información recogida por Noticias Caracol, el Barcelona, vigente campeón, será uno de los cabezas de serie en el sorteo, asegurando así una posición prioritaria en el bombo 1. Este privilegio le permite competir inicialmente contra rivales cuya clasificación fue más complicada y le sitúa como favorito para avanzar a las siguientes rondas.

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Además del Barcelona, que parte en el grupo de los equipos mejor posicionados tras su desempeño reciente, el bombo 1 estará integrado por equipos de gran peso internacional: OL Lyonnes, actual subcampeón; Chelsea, equipo donde juega la colombiana Mayra Ramírez; Bayern Múnich, Arsenal y París Saint-Germain (PSG). Por su parte, el Real Madrid femenino, donde milita la colombiana Linda Caicedo, estará en el bombo 2 junto a Juventus, Hacken, Roma, Benfica y París FC. El bombo 3 lo componen Manchester City, Leuven, Koge, Austria Viena, Inter de Milán y Servette.

Los equipos del bombo 1 accedieron de manera directa a esta fase de liga gracias a sus resultados en temporadas previas, evitando las rondas previas y los denominados ‘play-offs’. En cambio, el Real Madrid tuvo que disputar el paso en estas fases eliminatorias; concretamente, superó al Ajax al imponerse por 0-2 en Ámsterdam y 2-1 en el estadio Alfredo di Stéfano. Así lo confirmó Noticias Caracol, destacando el esfuerzo necesario para asegurar su plaza.

La distribución de los bombos determina que cada equipo jugará ante dos rivales de cada grupo, enfrentando a cada uno tanto en condición de local como de visitante. Esta dinámica, idéntica a la de la temporada pasada, asegura igualdad de oportunidades y una competencia equilibrada en el torneo.

Respecto a sorpresas, el Inter de Milán, con la exjugadora del Real Madrid Ivana Andrés en sus filas, eliminó al doble campeón continental Wolfsburgo, venciendo 3-1 en el partido de vuelta y luego en la definición por penaltis 5-4. Por otro lado, el Chelsea logró avanzar tras superar a la Real Sociedad, equipo que competirá en la Copa de Europa, torneo que ahora vivirá su segunda edición tras la victoria del Hacken sueco el pasado año.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se definen los grupos en la Champions League femenina y cuáles equipos lideran los bombos?

La conformación de los grupos en la Champions League femenina se basa en el coeficiente de cada equipo y su desempeño en la temporada previa. En el sorteo, el Barcelona lidera el bombo 1, junto con equipos como OL Lyonnes, Chelsea, Bayern Múnich, Arsenal y PSG. Esto les permite enfrentar a rivales de los bombos 2 y 3, como el Real Madrid y el Manchester City, en una fase de grupos que combina partidos en casa y fuera.

¿Qué equipos colombianos o jugadoras colombianas destacan en la Champions League femenina 2023?

Dentro de los equipos participantes en la Champions League femenina 2023, sobresalen las jugadoras colombianas Linda Caicedo del Real Madrid y Mayra Ramírez del Chelsea. Ambas futbolistas forman parte de conjuntos que disputarán la fase de grupos, contribuyendo al reconocimiento del talento colombiano en el fútbol europeo femenino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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