Casi 72 horas después del operativo ‘Centinela de la Patria’, en el que fueron abatidos Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’; su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias ‘la Bebecita’, y dos de sus lugartenientes, se siguen conociendo detalles clave sobre las horas previas a la intervención de la Fuerza Pública en La Guajira, según informó El Tiempo.

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Uno de los principales focos de la investigación se centra en la lujosa casa patio ubicada en el barrio Los Olivos, en Riohacha, donde se escondían los cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Aunque en un principio se aseguró que el inmueble pertenecía a un familiar del capo, las autoridades indagan actualmente si la vivienda fue arrendada a través de una plataforma digital por un allegado a la organización, lo que permitiría esclarecer quién entregó la ubicación exacta de los criminales.

Asimismo, la mira de los investigadores está puesta en un vehículo gris estacionado en el lugar de los hechos. Se indaga si se trata del mismo automotor en el que ‘la Bebecita‘ se movilizaba horas antes de caer abatida, periodo en el que se conectó de manera virtual a una audiencia con la Fiscalía para buscar beneficios judiciales mediante un preacuerdo, instancia en la que lanzó varias mentiras, como asegurar que ya no convivía con su pareja. En su fallido intento por eludir el rastreo tecnológico, la mujer habría arrojado su teléfono celular en una vía cercana a Riohacha, de acuerdo con el periódico.

Por otro lado, allegados a los dos cabecillas anunciaron que exigirán un informe oficial a la Fuerza Pública para revisar si se recolectaron casquillos de bala diferentes a los usados por las autoridades, buscando determinar si existió un cruce real de disparos en el sitio. Peritos analizan las vainillas halladas cerca de los cuerpos para verificar si coinciden con la pistola Glock que ‘Bendito Menor’ ostentaba en sus redes sociales.

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Mientras las autoridades verifican el historial de la vivienda, el rastro del vehículo y las inconsistencias de los implicados, el caso sigue arrojando sombras sobre los movimientos de esta peligrosa estructura criminal.

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