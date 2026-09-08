Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

Hay testimonios que estremecen por la crudeza de sus relatos, pero también por la edad en la que comenzó una historia de violencia. Cristian Camilo Agudelo Torres protagoniza una de las entrevistas más perturbadoras de Más Allá del Silencio, donde habla sobre los homicidios que asegura haber cometido y revela detalles de una vida marcada por la violencia y los trastornos mentales.

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Según su propio relato, su primer homicidio habría ocurrido cuando apenas tenía 11 años. Agudelo Torres asegura que tomó la decisión impulsado por “voces en su cabeza”, una experiencia que, de acuerdo con su testimonio, comenzó a dominar su comportamiento desde muy temprana edad.

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El entrevistado ha sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, una condición de salud mental que no debe confundirse automáticamente con violencia o criminalidad. Sin embargo, en su caso, afirma que las alucinaciones y pensamientos que experimentaba tuvieron un papel determinante en algunos de los episodios que relata.

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Su historia adquiere una dimensión todavía más inquietante cuando habla de su infancia. Mientras otros niños comenzaban a descubrir el mundo, él asegura que ya estaba enfrentándose a pensamientos y voces que interpretaba como órdenes. Esa particular percepción de la realidad, según cuenta, habría terminado vinculada a sus primeros actos violentos.

Durante la entrevista, Agudelo Torres reconstruye episodios que describen una escalada de violencia y que hoy forman parte de su pasado judicial. Sus palabras permiten conocer, desde su propia versión, cómo habría evolucionado una conducta criminal que terminó convirtiéndolo en uno de los protagonistas de este estremecedor testimonio.

Más allá de la crudeza de sus declaraciones, el caso plantea preguntas sobre la infancia, la salud mental, la detección temprana de comportamientos violentos y la responsabilidad que tienen las instituciones y las familias frente a menores que presentan señales de alarma.

La entrevista también abre un debate sobre los límites de la mente humana y sobre la manera en que una persona puede interpretar las voces, pensamientos o percepciones que experimenta. En el caso de Agudelo Torres, sus propias palabras construyen un relato difícil de escuchar y todavía más difícil de comprender.

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El testimonio no pretende justificar los crímenes que el entrevistado asegura haber cometido. Por el contrario, expone una historia en la que confluyen violencia, enfermedad mental y decisiones que tuvieron consecuencias irreparables.

Desde la cárcel, Cristian Camilo Agudelo Torres rompe el silencio y reconstruye frente a las cámaras los episodios más oscuros de su vida. Una conversación que deja una pregunta inevitable: ¿Qué ocurrió en la mente de un niño de apenas 11 años para terminar cruzando una frontera que cambiaría su vida para siempre?

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