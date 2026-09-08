Por: Noticiero 90 minutos

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En un hecho relevante para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Cali, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo (CDGRD) dio a conocer, según 90 Minutos, la lista oficial de 11 edificios e inmuebles que serán demolidos. Esta determinación, según la administración distrital, surge como una estrategia clave dentro de las acciones enfocadas en la reducción del riesgo y la protección de la vida de los caleños.

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De acuerdo con la información difundida por el medio y por las autoridades locales, la decisión se fundamenta en una evaluación técnica realizada previamente a cada inmueble. Este proceso, conducido bajo estándares técnicos, permitió identificar las condiciones estructurales de cada edificio, constatando si representaban un peligro para sus habitantes y el entorno. Tras este análisis, el CDGRD otorgó la aprobación necesaria para que se adelante el procedimiento de demolición.

La lista de estructuras que enfrentarán este destino no se limita a edificaciones residenciales. También se incluyen establecimientos comerciales, un hotel y ubicaciones urbanas específicas que muestran la diversidad y la magnitud del problema abordado por las autoridades. Entre los inmuebles que serán demolidos aparecen el edificio Molino Rojo, Archinnie, el conjunto residencial Guadalupe, el edificio D Corpus, Caliexpres, el hotel Metropolis, multifamiliar Los Laureles, la zona en la Calle 10 con Carrera 25, el edificio Laverdi, María Mercedes y el predio ubicado en la dirección 9 con 21, en el barrio Granada.

Este paso, divulgado por 90 Minutos y respaldado por las autoridades distritales, reafirma la importancia de la gestión del riesgo como tarea esencial, especialmente en urbes vulnerables a fenómenos naturales o al deterioro de infraestructuras. La medida pretende no solo mitigar amenazas directas, sino también crear condiciones más seguras para la ciudadanía, haciendo énfasis en la prevención y la recuperación de espacios urbanos que han dejado de ser seguros.

Así, la demolición de estos inmuebles forma parte de una política de protección integral para la población, articulada a partir de diagnósticos técnicos y decisiones del CDGRD, que se convierte en actor central en el manejo responsable y planificado del riesgo en Cali.

¿Cuáles son los edificios aprobados para demolición en Cali según el CDGRD?

De acuerdo con 90 Minutos y la administración distrital, los edificios aprobados son Molino Rojo, Archinnie, conjunto residencial Guadalupe, D Corpus, Caliexpres, hotel Metropolis, multifamiliar Los Laureles, Calle 10 con Carrera 25, Laverdi, María Mercedes y un inmueble en la dirección 9 con 21, barrio Granada. Todos fueron seleccionados tras una evaluación técnica exhaustiva.

¿Por qué el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo aprobó estas demoliciones?

La aprobación del CDGRD se fundamenta en estudios técnicos previos que identificaron riesgos estructurales en los inmuebles, lo que llevó a considerarlos una amenaza para la seguridad pública. Así, la medida busca evitar daños mayores y avanzar en la protección de los habitantes y de las zonas urbanas más vulnerables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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