Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ha dado un paso firme en el cumplimiento de una de sus estrategias de gobierno más controvertidas: levantar la suspensión de los permisos para portar armas en Colombia. En la mañana del 8 de septiembre, firmó el Decreto 1368, una decisión que, aunque no habilita el porte libre de armas para la totalidad de ciudadanos, sí representa un cambio importante para quienes ya cuentan con el permiso vigente. De acuerdo con lo contemplado en este documento, quienes tengan ese permiso podrán volver a portar armas sin requerir la autorización especial que era obligatoria durante la restricción.

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De la Espriella defendió públicamente el decreto argumentando que “no hay derecho que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”. Este enfoque, según él, atendía una deuda pendiente con quienes respetan la ley, pues antes, incluso contando con el permiso individual para portar armas, no era posible llevarlas consigo en espacios públicos sin una autorización adicional, resultado de una suspensión general aplicada en todo el país. Ahora, con el Decreto 1368, esa restricción queda eliminada y se restablece la vigencia de los permisos ya expedidos, mientras las autoridades militares están obligadas a tomar las medidas necesarias para activar de nuevo esos permisos.

La medida ha abierto debates profundos sobre su impacto en la seguridad nacional. Analistas en temas de seguridad y conflicto han destacado la trascendencia de esta decisión en un contexto complejo como el que vive actualmente Colombia. Aunque el decreto no permite que cualquier persona salga armada a la calle —solo beneficia a quienes tienen permiso vigente—, se interpreta como una señal clara del gobierno hacia el fortalecimiento de la defensa personal y la confianza en los ciudadanos responsables. Sin embargo, la polémica también se sostiene en la preocupación de expertos que advierten sobre las implicaciones que podría tener en una coyuntura donde el control de armas ilegales sigue siendo uno de los mayores retos para el gobierno.

Según información referenciada en El Espectador, la reactivación de los permisos obliga a las fuerzas militares a reglamentar nuevamente los procedimientos para el porte legal y a vigilar de cerca que no se presenten abusos. Por ahora, la discusión queda abierta mientras el país analiza los efectos inmediatos y a mediano plazo de este viraje en la política de seguridad nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dice el Decreto 1368 sobre el porte de armas en Colombia?

El Decreto 1368, firmado por el presidente Abelardo de la Espriella, elimina la suspensión general de los permisos para portar armas en Colombia. Esto significa que las personas que ya tenían un permiso de porte vigente pueden volver a utilizarlo sin solicitar la autorización especial requerida durante la restricción, según información publicada por El Espectador.

¿Quiénes pueden portar armas legalmente en Colombia tras la firma del Decreto 1368?

Tras la firma del Decreto 1368, únicamente pueden portar armas aquellas personas que cuenten con un permiso de porte vigente. No se trata de una autorización generalizada para toda la población, sino de la reactivación de los permisos legales previamente otorgados, siempre bajo el control de las autoridades militares.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.