Por: El Espectador

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El reciente enfrentamiento verbal entre el senador Alejandro Ocampo, perteneciente al partido Pacto Histórico, y la representante Carol Borda durante un debate en el Congreso ha desatado una fuerte polémica causada por señalamientos de actitudes misóginas e infantilistas. La controversia surgió cuando, según palabras de Borda recogidas en la sesión, Ocampo la llamó mentirosa y se refirió a ella de manera despectiva como “niña”, sin responder directamente a sus argumentos sobre el Fondo Milagro. En sus declaraciones, Borda afirmó que, cuando no pueden responder con cifras, recurren a estrategias de ataque y descalificación, con el objetivo de minimizar a quienes formulan preguntas incómodas.

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Figuras de distintas bancadas se pronunciaron en defensa de Carol Borda y exigieron un pronunciamiento claro por parte del Pacto Histórico, el partido del presidente Gustavo Petro. La senadora Jennifer Pedraza fue enfática al señalar que, aunque mantiene profundas diferencias ideológicas con Borda, nunca justificará la violencia ni la descalificación por razones de juventud o género. Pedraza expresó su solidaridad y rechazo a lo que consideró actitudes machistas, solicitando una respuesta institucional del Pacto Histórico.

Desde el mismo movimiento, la representante Laura Beltrán subrayó la importancia de defender principios y condenar acciones que, a su juicio, reproducen dinámicas de infantilización hacia las mujeres, incluso cuando no comparten posiciones políticas. Beltrán señaló que ha debatido tanto interna como externamente la relevancia de abordar temas de género en el partido y resaltó la necesidad de condenar ataques que ninguna mujer debería enfrentar en el escenario político.

El senador Enrique Gómez, por su parte, rechazó el trato recibido por Borda y enfatizó que diferencias políticas no pueden ser excusa para faltar al respeto, especialmente en un contexto donde los apelativos buscan menospreciar a las mujeres. A estos señalamientos se sumaron muestras de solidaridad de otros congresistas, como Daniel Briceño y la senadora Andrea Padilla, quien instó directamente a Ocampo a ofrecer disculpas, recalcando el esfuerzo que implica para las mujeres abrirse espacio en el debate público.

Hasta el momento, Alejandro Ocampo no se ha pronunciado de manera pública sobre los hechos ni ha presentado una disculpa oficial.

¿Qué ocurrió entre Alejandro Ocampo y Carol Borda en el Congreso?

Durante un debate sobre el Fondo Milagro, el senador Alejandro Ocampo calificó a la representante Carol Borda de mentirosa y la llamó “niña”. Esto fue interpretado como una actitud misógina e infantilista, lo que desencadenó reacciones de solidaridad hacia Borda y solicitudes de un pronunciamiento oficial del Pacto Histórico.

¿Por qué se considera misógina la actitud del senador Alejandro Ocampo?

Lo que generó las críticas fue que, en vez de responder a los argumentos de Carol Borda, Ocampo recurrió a términos que buscan minimizarla por su condición de mujer y juventud. Diversas voces señalaron que estas actitudes reproducen formas de machismo al descalificar a mujeres en espacios de poder político.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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