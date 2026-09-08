La tensión inmobiliaria escala en las colinas de La Calera. El chat privado de copropietarios del exclusivo conjunto Arboretto Bosque Residencial se encuentra atiborrado de mensajes de alarma y propuestas de acciones legales, tras confirmarse que el expresidente Gustavo Petro ha estado recorriendo el sector en la búsqueda de una mansión de más de 2.500 millones de pesos.

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De acuerdo con los reportes de los residentes conocidos por El Tiempo, el exmandatario no habría visitado una, sino tres propiedades de alta gama acompañado por una broker inmobiliaria. Sin embargo, la reacción de la comunidad no se hizo esperar: varios propietarios advirtieron que concretar una transacción de este tipo podría arrastrar al conjunto a sanciones internacionales debido a la inclusión de Petro en la temida lista Ofac (lista Clinton). “Me parece preocupante que esté el interés particular sobre el bienestar de la comunidad”, se lee en uno de los chats, donde incluso se plantea interponer una acción de tutela y se cuestiona cómo se justificaría el pago en efectivo que exigiría la operación.

De, hecho, fue el periódico El Tiempo el encargado de mostrar fotos de las casas que visitó Petro en La Calera. En dichas imágenes se logra ver que las viviendas son de dos pisos, con vista hacia el lago y con un área bastante amplia, en uno de los sectores más exclusivos de La Sabana de Bogotá.

Ante el revuelo, expertos jurídicos como el penalista Luis Valero advirtieron que, si bien la banca filtra estas alertas automáticamente, para el Departamento del Tesoro de EE. UU. este tipo de maniobras podrían interpretarse como “una especie de trampa a las sanciones”. Por su parte, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que la famosa casa vinculada al caso de Mauricio Leal —también ubicada en la zona— actualmente se encuentra solo en arriendo y no entre las opciones de venta, según el citado diario.

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En la orilla opuesta, el exjefe de Estado rompió el silencio a través de sus redes sociales para lanzar una dura defensa, tildando los cuestionamientos de persecución para afectar su tranquilidad y su derecho a la pensión. “Se nota que el objetivo es destruir a una persona”, señaló Petro, argumentando que las restricciones de la lista Ofac solo aplican para ciudadanos y empresas estadounidenses, por lo que cualquier colombiano podría negociar con él sin contratiempos legales.

Pese a los descargos del exmandatario y a que su pensión no tendría bloqueos directos, el pulso financiero revela un escenario cuesta arriba: cualquier adquisición exigirá transacciones en efectivo y un blindaje legal extremo que hoy tiene en pie de guerra a todo un vecindario de la sabana bogotana.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.