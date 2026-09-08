El expresidente Gustavo Petro habría visitado el exclusivo conjunto residencial Arboretto, en La Calera, para conocer tres viviendas que estarían en venta por precios superiores a los 2.500 millones de pesos.

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Según versiones recogidas por El Tiempo, una broker inmobiliaria vinculada a una de las propiedades sería quien le estaría ofreciendo los inmuebles.

La situación generó preocupación entre algunos residentes del conjunto, debido a que Petro continúa incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos.

Algunos vecinos consideran que una eventual compra podría generar riesgos para la comunidad y hasta han planteado acciones legales. También circula la versión de que la vivienda sería adquirida a nombre de una persona allegada al exmandatario.

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La Sociedad de Activos Especiales (SAE) aclaró que la casa que fue incautada tras el asesinato del peluquero Mauricio Leal no es una de las propiedades visitadas, pues actualmente se encuentra en arriendo.

Un experto en trámites ante la Ofac explicó que una operación realizada mediante el sistema bancario y notarial generaría una alerta si el comprador está incluido en dicha lista.

Petro, por su parte, defendió su derecho a buscar una vivienda y aseguró que podría pagarla con recursos provenientes de su pensión, libros, conferencias y otras actividades.

El exmandatario también sostuvo que las sanciones de la Ofac no le impiden a los colombianos hacer negocios con él.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.