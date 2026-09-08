La controversia inmobiliaria protagonizada por el expresidente Gustavo Petro destapó un tenso pulso entre los señalamientos de la prensa y la airada defensa del exmandatario. Todo saltó a la luz cuando el panelista Felipe Zuleta reveló en Blu Radio que el líder político intentó adquirir de manera sigilosa una exclusiva propiedad de 2.600 millones de pesos en La Calera —en el conjunto Arboretto—, valiéndose de una estrategia con su pasaporte italiano. Sin embargo, el negocio se desplomó de inmediato: “Se negó rotundamente por sus problemas judiciales internacionales”, indicó el informe sobre el temor del propietario a quedar salpicado por los nexos con la lista Ofac (lista Clinton).

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Ante la revelación que evidenció los obstáculos de sus sanciones, Petro reaccionó con vehemencia, arremetiendo contra el comunicador y tildando las investigaciones de persecución personal. “El que me hayan metido arbitrariamente a la lista Ofac por haber defendido que no mataran a 22.000 niños en Gaza no me hace mala persona, defendí la vida”, se excusó el exmandatario en su pronunciamiento.

Asimismo, desestimó el impacto de la medida al señalar que “el odiante periodista utiliza los chismes para dificultar que yo pueda vivir, eso no se llama periodismo, eso se llama vampirismo”, e insistió en que cualquier colombiano puede arrendarle o venderle sin líos si no se trata de una persona jurídica estadounidense.

No obstante, analistas y sectores críticos señalan que el discurso del exjefe de Estado intenta maquillar una realidad financiera insoslayable. El blindaje del mercado inmobiliario de alta gama responde a los riesgos reales de compliance y prevenciones legales que impone la lista Clinton, más allá de la narrativa de “campaña de desprestigio” que expone el exmandatario. Mientras Petro asegura que financiará su nuevo hogar con su pensión, conferencias y la venta de su anterior patrimonio, el episodio evidencia que sus líos internacionales ya constituyen un muro de contención infranqueable en el sector privado del país.

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