Una profunda pena embarga a los allegados del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, luego de la lamentable partida de Juliana Ávila Sauda, una de las fallecidas en la pasada Maratón de Medellín.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información de El Tiempo y Blu Radio, la joven de 20 años era novia de Alejandro Restrepo Céspedes, hijo mayor de la familia Restrepo Céspedes, y falleció luego de competir en la carrera que se vivió el pasado fin de semana en la capital antioqueña.

El vicepresidente José Manuel Restrepo dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales, aunque eliminó la publicación instantes después. “Dejas una huella profunda”, le decía, en un mensaje acompañado por la foto de ambos jóvenes.

La deportista, radicada en Bogotá, viajó a la capital antioqueña para correr la distancia de 21 kilómetros durante la jornada deportiva del pasado domingo, 6 de septiembre.

Lee También

A lo largo del trayecto, Ávila Sauda padeció una grave falla coronaria que obligó a desplegar los protocolos sanitarios para llevarla de urgencia al centro médico.

La corredora ingresó con un estado de salud reservado al Hospital General de Medellín, donde los médicos intentaron estabilizar sus signos vitales.

El mandatario local Federico Gutiérrez confirmó la severidad del cuadro clínico que enfrentó la atleta. “Juliana de 20 años, tuvo tres paros cardíacos, tuvo que ser reanimada en tres oportunidades, una joven de 20 años. Yo estaba en contacto con su familia, orando por ella, por su familia, una situación muy compleja”, reveló al alcalde Gutiérrez.

Recientemente, la pareja disfrutó de la Feria de las Flores de Medellín, asistiendo al Desfile de Silleteros, visitando Santa Elena y compartiendo en el Súper Concierto.

La Maratón de Medellín celebró su edición número 32 el domingo 6 de septiembre, con salida en la avenida Carabobo para los 21K.

El evento reunió a cerca de 30.000 corredores procedentes de más de 50 países, según cifras difundidas por la organización oficial.

En la categoría femenina de la media maratón, la ecuatoriana Carmen Amelia Toaquiza se proclamó campeona, imponiéndose en los 21 kilómetros de recorrido.

En la rama masculina, el peruano Jhonatan Molina se quedó con el título, superando a los representantes colombianos que completaron el podio.

Colombia tuvo presencia destacada, ocupando el segundo y tercer lugar en la categoría masculina de la media maratón, según reportó un medio local antioqueño.

El recorrido de 21,0975 kilómetros está homologado por World Athletics, al igual que la distancia completa de 42 kilómetros.

La jornada también incluyó pruebas de 10K y 42K, además de los 5K disputados el sábado anterior, 5 de septiembre.

Durante la competencia se registraron dos emergencias médicas relevantes, atendidas mediante los protocolos establecidos por la organización del evento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, participó en la carrera y expresó públicamente su solidaridad con los corredores afectados por complicaciones de salud.

Más allá del componente deportivo, la carrera dejó momentos emotivos, incluida una propuesta de matrimonio protagonizada por una pareja de corredores tras cruzar la meta.

La organización proyectó un impacto económico superior a los 38 millones de dólares para la ciudad de Medellín durante ese fin de semana.

El diseño oficial de camisetas y medallas de esta edición se inspiró en las montañas del Valle de Aburrá, según explicó la directora del evento.

La prueba de 42 kilómetros mantiene su condición de clasificatoria oficial para el Maratón de Boston, gracias a su homologación internacional vigente.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.