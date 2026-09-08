Por: Portal Bogotá

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En la capital del país, los artistas locales cuentan con una oportunidad significativa a través de la convocatoria ‘Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026 - Fase II, Todas las culturas cuentan’, impulsada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) junto con la Alcaldía Local de Suba. Según la información publicada por la plataforma oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este llamado estará abierto hasta el jueves 10 de septiembre de 2026, invitando a creadores y colectivos artísticos a dejar huella en el espacio público de la localidad de Suba.

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La esencia de la beca reside en la entrega de tres estímulos, que suman un total de $60.780.000 de pesos, para llevar a cabo intervenciones de arte bidimensional en el ‘Puente de la vida’, ubicado en la calle 145 con avenida Suba. Estas intervenciones estarán enfocadas en técnicas como arte urbano, grafiti, muralismo contemporáneo, esténcil, ilustración y gráfica monumental. El objetivo principal es promover el cuidado y la apropiación de los espacios urbanos, favoreciendo el mejoramiento y revitalización de los entornos públicos de la ciudad.

De acuerdo con la información detallada, la iniciativa no solo apunta al impacto visual o simbólico de estas manifestaciones artísticas, sino que también busca apoyar la mitigación de riesgos asociados a temas de salud mental y fortalecer el sentido de pertenencia y ciudadanía activa en los habitantes de Suba y Bogotá. Esto se encuentra alineado con el Plan de Cultura de Bogotá 2038, donde se reconoce el espacio público como un elemento central para el ejercicio de los derechos culturales y la convivencia social.

Los proyectos ganadores se concretarán a través de un laboratorio de cocreación con las comunidades de Suba, que promoverá la participación ciudadana y la construcción colectiva. Cada agrupación seleccionada deberá presentar dos propuestas visuales, las cuales serán sometidas a votación para definir la intervención definitiva en el espacio público. Como requisito, al menos el 50% de los integrantes de cada colectivo deben vivir en Suba e incluir mínimo un artista invitado que resida en otra localidad, permitiendo así el intercambio y la diversidad cultural.

¿Cómo pueden los artistas de Bogotá participar en la Beca Museo Abierto de Bogotá en Suba 2026?

Para postularse, los colectivos artísticos deben cumplir con el requisito de que al menos el 50% de sus miembros residan en Suba e incluir un artista invitado de otra localidad. La inscripción se realiza a través de la página oficial indicada en la convocatoria, donde están disponibles todos los detalles y requisitos específicos.

¿Qué significa 'arte bidimensional' en el contexto de las intervenciones urbanas de Suba?

El arte bidimensional, en este contexto, se refiere a manifestaciones que se desarrollan únicamente en dos dimensiones, como la pintura, el grafiti, la ilustración y el esténcil, aplicadas sobre superficies planas como muros o puentes para transformar visualmente el espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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