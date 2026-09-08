Un informe interno conocido por Noticias RCN reveló que 120 combos de comida rápida habrían intentado ingresar a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, pese a que existía una prohibición expresa del Inpec sobre la entrada de alimentos preparados provenientes del exterior. El caso generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los controles dentro del centro penitenciario.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte, varias cajas con alimentos fueron fotografiadas cuando presuntamente iban a ser ingresadas al establecimiento. Los combos serían de hamburguesas de McDonald’s y, según la información consignada en el documento, estaban destinados tanto para algunas mujeres privadas de la libertad como para integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

(Vea también: De la Espriella dio golpe a bandas: mandó presos de Barranquilla a cárceles de alta seguridad)

La situación llama la atención porque apenas seis días antes el director general del Inpec había firmado una circular con restricciones especiales para septiembre. La orden prohibía expresamente el ingreso de alimentos preparados, refrigerios, dulces, bebidas y otros productos enviados desde fuera de las cárceles.

Lee También

Las medidas estaban relacionadas con las actividades por la conmemoración de Nuestra Señora de las Mercedes, una celebración tradicional dentro del sistema penitenciario. La circular establecía que los eventos debían tener exclusivamente un carácter religioso y también restringía el ingreso de artistas, agrupaciones musicales, DJ, espectáculos externos, donaciones y equipos tecnológicos para realizar grabaciones.

Sin embargo, el informe interno conocido por Noticias RCN advierte que, además de los alimentos, se habría intentado autorizar el ingreso de personas y equipos tecnológicos al establecimiento. Según la denuncia de una funcionaria de la guardia, estas situaciones habrían ocurrido bajo una autorización proveniente de la dirección de la cárcel, lo que abrió interrogantes sobre una posible flexibilización de los protocolos.

Ante las revelaciones, el Inpec ordenó realizar operativos e investigaciones en El Buen Pastor para establecer si existieron autorizaciones para el ingreso de los alimentos y si estas se ajustaban a las restricciones que estaban vigentes. Las autoridades también deberán determinar quién autorizó la entrada de los demás elementos y personas mencionados en el reporte.

(Lea también: Peligrosos presos se fugaron: feminicida se voló con tres de los criminales más buscados)

Por su parte, la dirección del establecimiento explicó que los alimentos estaban destinados a niños y mujeres privadas de la libertad en el marco de una celebración. No obstante, el hecho ocurrió durante los días en los que estaba vigente la restricción para el ingreso de comida externa, mientras este martes 8 de septiembre se adelantó un megaoperativo en la cárcel El Buen Pastor.

🚨 #Exclusivo | 120 combos de hamburguesas rumbo a la cárcel El Buen Pastor, pese a una orden del director del INPEC que prohibía el ingreso de alimentos del exterior. 📸 Revelamos las fotos y el documento con el que una guardia denunció el hecho. ¿Quién autorizó que las reglas… pic.twitter.com/i7QFuDyX1P — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 8, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z