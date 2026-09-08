Por: Portal Bogotá

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, decretó tres días de duelo en el Distrito Capital en homenaje a Liliana Caballero Durán, quien falleció el domingo 6 de septiembre de 2026. Esta decisión, de acuerdo con la información publicada por la Administración Distrital, busca rendir tributo a una figura destacada dentro del servicio público de la ciudad, valorando especialmente su compromiso con la construcción de una administración pública más eficiente, transparente y orientada a los ciudadanos.

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Caballero Durán fue reconocida ampliamente por su labor en cargos claves, habiéndose desempeñado en dos oportunidades como Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Desde esa posición, lideró la creación del Sistema de Servicio Ciudadano, una estrategia que fortaleció la atención y los servicios prestados por las instituciones distritales a la población de Bogotá. Asimismo, participó en el diseño e impulso del modelo de Gestión Jurídica Pública, que sentó bases para mejorar los procesos administrativos y la gestión legal al interior de la administración.

Durante el periodo del duelo, las entidades públicas del Distrito Capital —tanto del sector central como descentralizado y de las diferentes localidades— izarán la bandera de Bogotá a media asta como acto simbólico de reconocimiento y memoria hacia el legado de la doctora Caballero Durán. Tal como lo reseñó la Alcaldía Mayor de Bogotá, el duelo oficial no afecta el desarrollo de las actividades cotidianas de la administración: los servidores públicos continuarán prestando sus servicios usuales y ejerciendo sus responsabilidades sin interrupciones.

La Secretaría General de la Alcaldía resaltó en sus comunicaciones que Liliana Caballero Durán dejó una “gran legado de ética” y fue un referente fundamental en la gestión pública en Colombia, no solo por su paso por la administración bogotana sino también por su compromiso institucional. Con este homenaje, las autoridades capitalinas expresan condolencias y solidaridad a la familia, amigos cercanos y colegas de Caballero Durán, subrayando su aporte invaluable al fortalecimiento del servicio público en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se declaró duelo en Bogotá tras el fallecimiento de Liliana Caballero Durán?

El duelo fue declarado para reconocer la trayectoria y los aportes de Liliana Caballero Durán al servicio público de Bogotá, especialmente su liderazgo en la Secretaría General de la Alcaldía y su papel en la creación del Sistema de Servicio Ciudadano y el modelo de Gestión Jurídica Pública, según informó la Administración Distrital.

¿Qué implica el duelo distrital y cómo afecta las actividades en la administración de Bogotá?

El duelo distrital implica que durante tres días las instituciones públicas izarán la bandera de Bogotá a media asta en homenaje a Liliana Caballero Durán. Sin embargo, de acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, las labores administrativas y la atención a la ciudadanía continuarán con normalidad, sin suspender las funciones habituales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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