Así como se aproxima un cambio en las reglas para Colpensiones desde 2027, un aviso por parte de la Secretaría de Seguridad de Bogotá invita a que más de una persona esté pendiente para que no se lleve una multa por actos que se han normalizado a pesar de lo reprochables.

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Orinar en la calle, arrojar basura, dejar un colchón o unos escombros en la vía pública o lavar un vehículo en plena calle, sin agua reciclada de las lluvias, no son acciones inofensivas. Además de afectar a los demás y el medio ambiente, son comportamientos contrarios a la convivencia que generan medidas correctivas.

El Código Nacional de Seguridad y convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, es contundente sobre este tipo de acciones que tienen sanciones económicas importantes

Lavar carros u otros bienes muebles en el espacio público está prohibido por el artículo 100, numeral 5. Esta conducta provoca una multa general tipo 4, que para este 2026 es de $ 933.816

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Por su parte, arrojar basura, llantas, escombros, residuos de construcción, colchones o muebles en el espacio público corresponde al artículo 111, numeral 8, y también lleva a una multa general tipo 4 de $ 933.816.

De otro lado, contratar o utilizar medios no aptos para transportar escombros también está contemplado en el artículo 111, numeral 9, y puede generar una multa general tipo 3 de $ 466.908.

Ahora bien, hacer necesidades fisiológicas en el espacio público está contemplado en el artículo 140, numeral 11, y también genera una multa general tipo 4 de $ 933.816, además de la medida pedagógica correspondiente.

Así las cosas, desde la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se hace un llamado a la ciudadanía para que más allá de evitar una multa, se logre entender que cada comportamiento tiene un impacto en la ciudad.

Sacar la basura únicamente en los días y horarios establecidos para su zona.

Si tiene muebles, colchones o escombros para desechar, solicitar su recolección a través del operador autorizado.

Si necesita lavar su vehículo, se debe hacer en un lugar autorizado y adecuado para esta actividad.

No hacer necesidades fisiológicas en la calle.

Son acciones sencillas, pero cuando miles de personas las cumplen, la diferencia se nota en las calles, los parques, los barrios y el ambiente.

La construcción de una cuidad limpia y disfrutable es una responsabilidad compartida. Por eso, desde el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se promueve la corresponsabilidad y la participación de la ciudadanía para transformar aquellos comportamientos que afectan la convivencia y el cuidado del entorno.

¿Qué es la Ley 1801 de 2016?

La Ley 1801 de 2016 establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para regular los comportamientos de todas las personas en Colombia.

Esta legislación preventiva busca propiciar las condiciones necesarias para la convivencia pacífica, la seguridad, la tranquilidad, el ambiente sano y la salud pública en todo el país.

El estatuto regula los derechos y deberes ciudadanos en espacios públicos, establecimientos comerciales, eventos masivos, transporte público y sectores residenciales del territorio nacional.

Las autoridades policiales aplican este marco normativo para prevenir conductas contrarias a la convivencia antes de que se conviertan en delitos tipificados en el código penal.

El texto legal define medidas correctivas para los infractores, las cuales incluyen amonestaciones escritas, participación en programas comunitarios pedagógicos y destrucción de bienes prohibidos.

Asimismo, contempla la imposición de multas generales divididas en cuatro tipos económicos según la gravedad de la falta cometida contra la comunidad.

La norma también faculta a los uniformados para la suspensión temporal de actividades comerciales en locales que incumplan los requisitos legales de funcionamiento.

Los inspectores de policía y los alcaldes actúan como autoridades encargadas de tramitar las apelaciones y resolver los procesos verbales abreviados de convivencia.

Esta regulación garantiza el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales mediante la resolución pacífica de los conflictos cotidianos entre los habitantes.

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