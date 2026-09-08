La reforma pensional establece cambios importantes en la forma en que se distribuirán las cotizaciones en Colombia desde 2027.

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La Ley 2381 de 2024 creó un nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, conformado por los pilares Solidario, Semicontributivo, Contributivo y Voluntario.

Uno de los principales cambios estará en el Pilar Contributivo, que cobija a trabajadores dependientes, independientes y servidores públicos.

Desde 2027, las cotizaciones correspondientes a ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) serán destinadas al componente de Prima Media, administrado por Colpensiones.

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Con el salario mínimo de 2026, ese límite equivale a $4.027.081, pero el valor cambiará en 2027 según el nuevo salario mínimo que establezca el Gobierno.

Quienes ganen más de 2,3 salarios mínimos continuarán cotizando sobre la totalidad de sus ingresos.

Sin embargo, los aportes correspondientes a los primeros 2,3 SMLMV irán a Colpensiones, mientras que el excedente será destinado al Componente Complementario de Ahorro Individual (CCAI), administrado por una entidad elegida por el afiliado.

Además, la reforma fija en 25 salarios mínimos el límite máximo como base de cotización para todo el sistema. Por eso, los 2,3 SMLMV no representan el tope máximo de cotización, sino el punto que divide los destinos de los aportes.

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