Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana sigue consolidándose como un epicentro de actividades culturales, y así lo demuestra la iniciativa "El Cine & Yo", organizada por la Cinemateca de Bogotá, un escenario gestionado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y Cuatro de Julio. Este evento apunta a destacar la relación entre el cine y otras expresiones artísticas, invitando en su edición más reciente a Ricardo Gallo, músico, compositor e improvisador bogotano de reconocida trayectoria nacional e internacional. Gallo es, además, uno de los invitados especiales de la vigesimonovena edición del Festival Jazz al Parque.

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La cita está programada para el viernes 18 de septiembre a las 11:30 de la mañana y se llevará a cabo en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera tercera #19-10. Esta conversación será guiada por Julio César Guzmán, periodista de Cuatro de Julio, quien buscará que el público conozca a profundidad la vida y obra de Ricardo Gallo. El músico conducirá a los asistentes por un recorrido íntimo a través de las películas que marcaron hitos en su trayectoria, relatando momentos representativos, anécdotas y experiencias relacionadas con el séptimo arte, expresión utilizada para referirse al cine.

Ricardo Gallo es el director del Ricardo Gallo Cuarteto, una agrupación fundada en 2005 que, a lo largo de casi dos décadas, ha presentado un repertorio original compilado en cinco álbumes. La calidad y propuesta sonora de esta formación les ha permitido gozar de prestigio tanto en el ámbito local como internacional, participando en festivales destacados como el Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre y el Festival Jazz al Parque en Bogotá, así como escenarios de relevancia en Italia, Polonia, Argentina, Perú, Puerto Rico y otras ciudades colombianas como Manizales y Barranquilla.

La entrada al evento es libre hasta completar el aforo, una invitación abierta a los habitantes y visitantes de la ciudad que buscan experiencias artísticas distintas y la oportunidad de interactuar con referentes culturales. Este formato de conversatorio enfatiza la conexión activa entre el público y el expositor, permitiendo un diálogo directo sobre la influencia del cine en la creatividad musical de Gallo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ricardo Gallo y cuál ha sido su aporte al jazz en Colombia?

Ricardo Gallo es un músico, compositor e improvisador nacido en Bogotá, reconocido por su papel como director del Ricardo Gallo Cuarteto, creado en 2005. Su agrupación ha difundido música original a través de cinco álbumes y ha representado a Colombia en diversos festivales internacionales y nacionales, contribuyendo así al reconocimiento del jazz colombiano a nivel global.

¿Qué es la iniciativa ‘El Cine & Yo’ de la Cinemateca de Bogotá?

"El Cine & Yo" es un espacio presencial organizado por la Cinemateca de Bogotá, en articulación con Idartes y Cuatro de Julio, diseñado para explorar la relación personal y artística de invitados especiales con el cine, permitiendo un diálogo abierto con el público sobre influencias, experiencias y momentos emblemáticos en torno al séptimo arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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