Los conductores que habitualmente utilizan la carrera 11, en el norte de Bogotá, se encontrarán con un cambio importante en la movilidad desde este martes, 8 de septiembre. La vía comenzó a operar con un reversible entre las calles 94 y 100, como parte de las medidas adoptadas por las obras que se adelantan en el sector de la Calle 100 con carrera Séptima.

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La modificación busca facilitar el tránsito en una de las zonas con mayor circulación del norte de la capital mientras comienza el desmontaje del antiguo puente de la Calle 100.

Por eso, quienes tengan la carrera 11 dentro de su recorrido deberán prestar especial atención a la señalización y verificar el sentido habilitado antes de emprender el viaje.

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Cómo será el reversible de la carrera 11

El cambio se concentra entre las calles 94 y 100. En este tramo, la carrera 11 modifica temporalmente su sentido de circulación para ayudar a distribuir el tráfico que normalmente utiliza el corredor afectado por las obras.

#GestiónDelTráfico ¡Buenos días, Bogotá! 🌆 Estamos en la carrera 11, donde acaba de iniciar el reversible entre las calles 94 y 100, contándote cómo avanza la movilidad en este punto de la ciudad. 🚦 Si estás por salir de casa y quieres conocer el estado del tráfico y las… pic.twitter.com/qxkKELVtKx — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 8, 2026

La medida comenzó a implementarse desde las primeras horas del martes y ya está siendo monitoreada por las autoridades de tránsito. La recomendación para los conductores es evitar asumir que la carrera 11 conserva las condiciones habituales y revisar las indicaciones dispuestas en el sector.

El cambio también puede tener repercusiones en las vías cercanas, debido a que los vehículos que antes utilizaban otros corredores tendrán que buscar nuevas alternativas para continuar sus recorridos.

La situación es especialmente relevante para quienes se movilizan por la Calle 100, la carrera Séptima y sectores aledaños, pues el desmontaje del puente modificará durante varios meses las condiciones habituales de movilidad.

¿Qué rutas del SITP cambian?

Los cambios no solamente afectan a los vehículos particulares. Un total de 25 rutas del SITP y TransMiZonal tendrán modificaciones en sus recorridos debido a la intervención.

Por esa razón, los usuarios del transporte público que utilizan habitualmente la carrera 11 y las vías cercanas deberán revisar los nuevos recorridos antes de desplazarse, especialmente durante los primeros días de la intervención.

El reversible hace parte del plan de manejo de tráfico diseñado para acompañar el desmontaje del antiguo puente de la Calle 100 con carrera Séptima. La estructura, construida en la década de 1960, será reemplazada por un nuevo puente de 461 metros y cuatro carriles.

La demolición está prevista para extenderse durante aproximadamente dos meses, con trabajos pesados principalmente durante la noche. Para reducir las vibraciones cerca de los edificios y de los Cerros Orientales se utilizará tecnología de corte con hilo diamantado.

Mientras las obras avanzan, la carrera 11 se convierte así en uno de los puntos clave para mantener la movilidad en el norte de Bogotá. El reversible estará acompañado por señalización y seguimiento de las autoridades, pero se espera que los cambios representen mayores tiempos de desplazamiento para algunos ciudadanos.

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El nuevo puente está proyectado para entrar en funcionamiento hacia finales de 2027, por lo que las modificaciones en el sector harán parte de un proceso de intervención de largo plazo.

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