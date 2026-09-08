Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) invita a la ciudadanía a sumarse a una jornada especial por el cuidado ambiental, en conmemoración del Día Interamericano de la Calidad del Aire. Este evento se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre de 2026, y tiene como objetivo principal mostrar cómo las plantas contribuyen a que Bogotá respire un aire más limpio, según información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’.

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En este espacio, quienes asistan podrán conocer de cerca el impacto positivo de la vegetación en la calidad del aire y cómo ayuda a disminuir el material particulado presente en la atmósfera bogotana. De acuerdo con el Jardín Botánico, el evento tendrá lugar en La Pérgola de la entidad a partir de las 10:00 a. m. La entrada será posible con el pago de la boletería correspondiente, cuyas tarifas para 2026 se encuentran confirmadas: nacionales, $16.000; extranjeros, $38.000; mayores de 60 años nacionales al Tropicario, $13.000; mayores de 60 años extranjeros al Tropicario, $27.000; estudiantes de colegios y universidades públicas, $7.000; estudiantes de instituciones privadas, $13.000; combo Amigos Celestino para cuatro visitantes nacionales, $52.000; y combo Familia Botánica para seis visitantes nacionales, $78.000.

La importancia de este evento radica en ofrecer una experiencia participativa, donde los asistentes podrán observar, aprender y comprender el valor de las coberturas vegetales tanto en entornos urbanos como rurales, como lo destaca el JBB. El Día Interamericano de la Calidad del Aire promueve espacios de reflexión para vincular a la comunidad en acciones encaminadas a la protección ambiental, en especial en ciudades como Bogotá que enfrentan retos relacionados con la contaminación atmosférica.

Más allá de una actividad contemplativa, esta jornada busca motivar la participación activa de los ciudadanos, quienes tendrán la posibilidad no solo de informarse sobre el papel de las plantas, sino también de involucrarse en prácticas sostenibles que pueden replicar en su vida diaria. El evento se integra a la agenda ambiental de la ciudad, y al recordatorio de la importancia de preservar y restaurar los ecosistemas urbanos para beneficio colectivo. Para más información sobre la conmemoración y detalles del evento, el JBB invita a consultar su publicación oficial en la red social Instagram.

¿Qué actividades habrá en el Jardín Botánico de Bogotá para el Día Interamericano de la Calidad del Aire?

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis organizará una experiencia participativa donde los asistentes podrán conocer, observar y aprender sobre el papel de las plantas y la vegetación en la mejora de la calidad del aire. El evento será el 9 de septiembre de 2026, a partir de las 10:00 a. m. en La Pérgola del JBB, e incluirá actividades de divulgación y sensibilización sobre la importancia de las coberturas vegetales en entornos urbanos y rurales, según informó la entidad.

¿Cuánto cuesta la entrada al Jardín Botánico de Bogotá en 2026?

De acuerdo con información publicada por el Jardín Botánico, las tarifas de ingreso para 2026 son: nacionales, $16.000; extranjeros, $38.000; mayores de 60 años nacionales Tropicario, $13.000; extranjeros mayores de 60 años Tropicario, $27.000; estudiantes de colegios y universidades públicas, $7.000; estudiantes de instituciones privadas, $13.000. Hay opciones de combos familiares y de amigos con diferentes precios para grupos de visitantes nacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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