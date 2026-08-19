La salida de la Casa de Nariño no solo ha estado marcada por complejos debates políticos e institucionales para el exmandatario Gustavo Petro, sino también por giros inesperados y sumamente comentados en su ámbito más íntimo y personal. Los detalles más recientes sobre la cotidianidad del ex jefe de Estado salieron a la luz pública luego de que el reconocido periodista Felipe Zuleta revelara en los micrófonos de Blu Radio una serie de pormenores inéditos que desataron todo tipo de reacciones en los pasillos de la política nacional y las redes sociales, evidenciando un momento de profunda turbulencia sentimental y logística para el líder político.

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De acuerdo con la información entregada por el analista en su espacio radial, los planes iniciales del exmandatario tras abandonar el alto cargo contemplaban su traslado inmediato fuera del país para radicarse en tierras mexicanas. En este proyecto de vida lo acompañaría su pareja de entonces, Vanessa Cortés, con quien había compartido diversos desplazamientos públicos y privados, incluyendo recordados viajes a Panamá que habían acaparado la atención de la opinión pública. Sin embargo, el panorama dio un giro drástico e inesperado cuando dichos planes de mudanza internacional se desvanecieron por completo al recibir una noticia que nadie en su círculo esperaba.

Según los datos revelados en el programa radial por el comunicador, fue la propia Cortés quien tomó la decisión definitiva de terminar la relación sentimental, dejando al exmandatario afrontando una situación personal sumamente difícil. En su intervención al aire, el periodista describió el episodio afirmando textual y sin rodeos que el exmandatario “quedó entusado y arrimado”, desatando risas y comentarios en el panel. El quiebre del noviazgo se habría precipitado en medio de tensiones y sorpresas al interior del hogar, justo cuando el calendario marcaba el cambio de mando presidencial.

De hecho, el analista agregó un dato clave sobre el momento exacto de la ruptura al señalar que “la dejó el 7 de agosto”, fecha en la cual el líder político llegó a su residencia y se encontró con una absoluta sorpresa que cambió drásticamente sus planes inmediatos. Al retornar a su círculo cotidiano, el ex jefe de Estado se habría encontrado con un escenario completamente adverso que truncó por completo sus expectativas de iniciar una nueva etapa fuera del país junto a su pareja, obligándolo a reordenar su cotidianidad bajo circunstancias totalmente imprevistas.

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A este complejo panorama sentimental se sumó una crisis habitacional y patrimonial de proporciones considerables. Ante la imposibilidad de retornar a la tradicional casa familiar ubicada en el municipio de Chía, cuyo registro patrimonial quedó formalmente bajo la titularidad exclusiva de Verónica Alcocer tras los acuerdos de su separación —los cuales también contemplaron compromisos económicos como la manutención de su hija Antonella y el porcentaje correspondiente a la pensión—, el exmandatario se vio en la apremiante necesidad de buscar un refugio provisional de manera urgente. Al carecer de un inmueble propio disponible para habitar de inmediato en medio de la contingencia, el ex jefe de Estado debió recurrir a la solidaridad de su círculo más cercano de copartidarios y amigos incondicionales.

Fue de este modo como el expresidente terminó alojado de manera provisional y en calidad de arrimado en la residencia del excongresista y actual funcionario del Gobierno, Gustavo Bolívar, quien le abrió las puertas de su hogar mientras el líder político intenta reordenar su vida privada y encontrar una solución definitiva a su situación de vivienda. Los pormenores de esta mudanza improvisada y los detalles del difícil momento personal que atraviesa el exmandatario continúan generando un intenso debate y convirtiéndose en el tema de conversación obligatorio en los círculos de opinión del país, demostrando que los cambios tras dejar el poder trascienden con creces la esfera puramente institucional y familiar.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.