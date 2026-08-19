Un nuevo flanco de debate político se abrió en el país luego de las polémicas declaraciones entregadas por el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien aseguró que durante el periodo previo a los recientes comicios existió un riesgo real que amenazó con impedir la realización de las elecciones conforme al calendario previsto. Según el funcionario, su programa institucional denominado “Paz Electoral” cumplió un rol determinante para garantizar que el proceso democrático pudiera llevarse a cabo a pesar de un escenario generalizado de incertidumbre.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su intervención, Eljach afirmó sin ambigüedades que “Paz Electoral permitió que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba a haber elecciones”, añadiendo que existía un temor fundado entre distintos sectores de que el proceso se malograra. Aunque el jefe del Ministerio Público defendió la legitimidad actual del presidente y del Congreso de la República elegidos en las urnas, evitó profundizar en los detalles específicos de los hechos o actores a los que hacía referencia, limitándose a señalar que la situación generó momentos de profunda zozobra, desazón y perplejidad institucional y personal que prefirió no recordar en su totalidad.

Las afirmaciones del procurador no tardaron en generar reacciones y duros cuestionamientos en el escenario político. Uno de los más vocales fue el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien reprochó fuertemente que Eljach hubiera decidido revelar esta grave advertencia de manera posterior a los comicios y lo acusó de haber guardado silencio cómplice durante el proceso, calificándolo además como un “procurador de bolsillo” debido a los reparos sobre su independencia institucional frente a la administración del expresidente Gustavo Petro.

Este nuevo cruce de señalamientos se suma al complejo clima político que rodeó todo el año electoral, marcado por los constantes enfrentamientos entre el exmandatario Petro y las instituciones electorales —incluyendo a la Registraduría— respecto a la transparencia y las garantías técnicas de los sistemas de votación. Mientras el debate sobre la oportunidad y el trasfondo de las advertencias de Eljach sigue abierto, el procurador ha reiterado su defensa a la legalidad de los resultados, dejando sobre la mesa interrogantes acerca de las verdaderas dimensiones de la crisis institucional que, según su testimonio, logró esquivar el país.

Lee También

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.