Los resultados de las pruebas Pisa 2025 dejaron un panorama preocupante para Colombia. El desempeño de los estudiantes de 15 años retrocedió en matemáticas y lectura frente a la medición anterior, mientras que ciencias fue la única de las áreas evaluadas que mostró una mejora.

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Uno de los datos que más llama la atención está en matemáticas: el 71 % de los estudiantes colombianos no alcanzó el nivel 2, considerado el mínimo de desempeño en esta evaluación internacional. En otras palabras, cerca de siete de cada diez alumnos quedaron por debajo de las competencias básicas esperadas para resolver problemas matemáticos.

Colombia obtuvo 381 puntos en matemáticas, resultado que la ubicó en el sexto lugar entre los países latinoamericanos incluidos en la medición. Aunque el puntaje quedó ocho unidades por encima del promedio regional, estuvo 82 puntos por debajo del promedio de la OCDE, que llegó a 463.

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El panorama tampoco fue favorable en lectura. El país consiguió 399 puntos, diez menos que en la medición comparable anterior, y quedó nuevamente por debajo del promedio de la OCDE. En este caso, el retroceso resulta relevante porque la comprensión lectora es una de las competencias que atraviesa buena parte del aprendizaje escolar.

Ciencias fue la excepción en los resultados de Colombia

No todas las cifras fueron negativas. En ciencias, Colombia pasó de 411 a 414 puntos, un incremento de tres unidades frente a la medición anterior. Aun así, el resultado permanece por debajo del promedio de la OCDE.

El comportamiento de esta área contrasta con el descenso registrado en lectura y matemáticas. Por eso, el informe deja un panorama desigual: mientras algunas competencias pierden terreno, otras muestran una leve recuperación.

Los resultados también deben leerse dentro de un contexto internacional de retroceso en los aprendizajes. Varios países registraron disminuciones en PISA 2025, por lo que la situación colombiana forma parte de una tendencia más amplia, aunque persisten diferencias importantes entre los sistemas educativos.

Colombia sigue por debajo del promedio de la OCDE

La distancia frente a la OCDE continúa siendo uno de los principales indicadores del desafío educativo. En matemáticas, los 381 puntos obtenidos por Colombia quedaron 82 unidades por debajo del promedio de los países miembros de la organización.

En lectura, la diferencia también fue considerable: los estudiantes colombianos alcanzaron 399 puntos, frente a los 461 del promedio de la OCDE. En ciencias, los 414 puntos del país también permanecieron por debajo del promedio internacional.

Los resultados de PISA no constituyen por sí solos una evaluación completa del sistema educativo colombiano, pero sí ofrecen una medición comparable internacionalmente sobre las competencias de los jóvenes de 15 años. En esta edición, las cifras vuelven a poner sobre la mesa los retos que enfrenta el país para mejorar los aprendizajes, especialmente en matemáticas y comprensión lectora.

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