Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los estudiantes que participaron en las pruebas ICFES Saber 11 del Calendario A para el año 2026 ya tienen claridad sobre el momento en que podrán conocer oficialmente sus resultados. De acuerdo con la información oficial publicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), la fecha programada para la publicación de los puntajes de este examen será el viernes 25 de septiembre de 2026. A partir de ese día, quienes se presentaron podrán ingresar a la plataforma virtual del ICFES para consultar el desempeño obtenido y descargar un reporte detallado con el resultado general y la información específica de cada área evaluada.

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El cronograma oficial del ICFES para el año 2026 también contempla otras fechas importantes para distintos grupos de exámenes. Por ejemplo, los resultados de Validación de Bachillerato y Pre Saber estarán disponibles una semana después, es decir, el viernes 2 de octubre de 2026, según detalló el propio organismo en su calendario.

Para consultar los resultados de Saber 11, el proceso ha sido diseñado de manera virtual y completamente en línea mediante el portal del ICFES. Los estudiantes deben ingresar al sitio oficial y acceder al apartado de resultados, donde deberán seleccionar la prueba correspondiente a Saber 11. Una vez allí, el sistema solicitará información básica para identificar al usuario: tipo y número de documento de identidad, además del número de registro o la fecha de nacimiento, de acuerdo con la opción habilitada por la plataforma ese año. Después de completar estos pasos de verificación de seguridad, el usuario podrá consultar sus resultados y descargar el reporte individual en formato PDF.

El documento descargable muestra tanto el puntaje global como los resultados por áreas evaluadas, lo que permite al estudiante comprender y analizar en detalle su desempeño académico. Esta información resulta clave para quienes buscan ingresar a la educación superior, pues los resultados de Saber 11 suelen ser requisito indispensable para el proceso de admisión en la mayoría de las universidades del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo salen los resultados de las pruebas ICFES Saber 11 del Calendario A en 2026?

De acuerdo con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), los resultados de las pruebas Saber 11 para los estudiantes de Calendario A se publicarán el viernes 25 de septiembre de 2026. Desde ese día, los participantes podrán consultar y descargar su reporte oficial directamente en la plataforma digital del ICFES.

¿Cómo consultar los resultados del ICFES Saber 11 en línea?

Para revisar los resultados, el estudiante debe ingresar al portal oficial del ICFES, ir al apartado de resultados y seleccionar la prueba Saber 11. Luego, debe ingresar el tipo y número de documento de identidad, junto con el número de registro o la fecha de nacimiento según lo indique el sistema. Una vez validada su información, podrá ver y descargar su reporte en formato PDF.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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