Por: Portal Bogotá

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Bogotá acaba de dar un paso crucial hacia la construcción de entornos escolares que priorizan el bienestar y el aprendizaje seguro para niñas, niños y jóvenes. El pasado lunes 7 de septiembre de 2026, el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y la secretaria de Educación del Distrito, Julia Rubiano, presentaron la resolución 20260905 ‘(Re)conectarnos para aprender’. Esta medida regula de manera estricta el uso de teléfonos celulares y dispositivos con pantalla en los colegios oficiales y privados de la capital, con el objetivo de proteger el tiempo de aprendizaje y fomentar relaciones presenciales entre los estudiantes, de acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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La resolución es resultado de un proceso participativo en el que intervinieron más de 98.000 personas entre estudiantes, familias y docentes. De acuerdo con la normatividad, durante la jornada escolar—incluidos los recreos—no está permitido utilizar teléfonos móviles en el interior de los colegios. Estos deben permanecer guardados, en silencio y fuera de la vista, aunque existen excepciones para situaciones de salud, educación inclusiva, emergencias u otras necesidades específicas.

Entre las reglas definidas, se establece que solo a partir de octavo grado y bajo la guía del docente se permitirá el uso pedagógico de celulares, con actividades previamente planteadas y objetivos de aprendizaje claros. Para los demás grados, el uso queda restringido, exceptuando dispositivos como computadores o tabletas, cuyo tiempo de pantalla es limitado progresivamente según la edad: sin pantallas en ciclo 1 y prejardín, hasta 30 minutos en jardín y transición, una hora en primaria y dos horas en sexto y séptimo. En grados superiores (octavo a undécimo), el límite es flexible bajo un enfoque responsable. Estas restricciones no aplican para clases de Tecnología e Informática.

La implementación de esta política requiere que cada colegio, de manera participativa, defina los mecanismos de cumplimiento y actualice su Manual de Convivencia en un plazo de seis meses. La Secretaría Distrital de Educación (SED) acompañará esta transición y evaluará su impacto después del primer año, utilizando indicadores y herramientas de seguimiento.

Las familias desempeñan un papel clave en la regulación del uso de pantallas en el hogar, apoyadas por iniciativas como Escuelas de Padres. De este modo, la política busca que la tecnología sea una aliada en el aprendizaje, sin desplazar otras experiencias fundamentales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la resolución ‘(Re)conectarnos para aprender’ regula el uso de celulares en colegios de Bogotá?

La resolución busca proteger el tiempo de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, evitar distracciones, fortalecer habilidades socioemocionales y favorecer la interacción presencial, según información publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Educación. Además, responde a evidencia científica y al consenso de la comunidad educativa.

¿Cuáles son las excepciones permitidas para usar dispositivos móviles según la nueva norma?

Las excepciones previstas incluyen razones de salud, emergencias, ajustes razonables por temas de inclusión o necesidades específicas de los estudiantes. La finalidad es garantizar que la regulación no limite derechos ni necesidades particulares dentro del entorno escolar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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