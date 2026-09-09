Un temblor de magnitud 3,6 fue registrado durante la madrugada de este miércoles 9 de septiembre en Sipí, Chocó, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a la 1:03 a. m. y tuvo una profundidad de 42 kilómetros, según el Boletín Actualizado 1 publicado por la entidad. Hasta el momento, el reporte suministrado no incluye información sobre daños o personas afectadas por este evento sísmico.

¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3,6 en Sipí?

El movimiento sísmico también fue percibido en Jamundí, Valle del Cauca, donde algunos ciudadanos señalaron que se sintió con fuerza. En el sur de Cali también hubo personas que reportaron haberlo percibido.

Uno de los testimonios corresponde a una persona ubicada en un octavo piso de un edificio de 10 niveles en el sur de Cali, quien indicó que sintió el movimiento. Sin embargo, otros habitantes de esa misma zona señalaron que no percibieron el temblor.

Los reportes ciudadanos muestran que la percepción del sismo fue diferente entre quienes se encontraban en Cali y Jamundí, algo que puede variar según la ubicación y las condiciones del lugar donde se encuentre cada persona.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia?

Las personas que sientan un movimiento telúrico pueden reportarlo mediante el formulario Sismo Sentido, habilitado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La información permite a la entidad conocer en qué lugares fue percibido el evento y cuáles fueron sus efectos.

Al ingresar al formulario, el ciudadano debe seleccionar el sismo que percibió y proporcionar datos como la fecha, la hora y el lugar donde se encontraba. También puede indicar su departamento, municipio, centro poblado y una dirección aproximada.

El reporte incluye preguntas sobre la intensidad percibida, la reacción de las personas y los movimientos observados en edificios, habitaciones, muebles, puertas, ventanas u otros objetos. También permite informar si hubo daños en la construcción o algún efecto sobre el entorno.

La entidad explica que estos testimonios ayudan a evaluar la intensidad del sismo en diferentes zonas y a conocer sus efectos pocos minutos después del evento. Los datos recopilados tienen fines de evaluación e investigación sobre la actividad sísmica del país.

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