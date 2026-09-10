Así como en la madrugada hubo un temblor en el país, otro sismo se presentó en lo corrido de la mañana del día en el que se cumple un mes después del terremoto de 7.4 que golpeó al país.

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Un movimiento telúrico sacudió la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela durante la jornada del jueves 10 de septiembre, provocando atención en las poblaciones cercanas.

El evento sísmico alcanzó una magnitud de 3,6 en la escala de Richter, según el reporte técnico divulgado oficialmente por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

La entidad encargada del monitoreo geológico en el país confirmó que el temblor ocurrió con una profundidad específica dentro del área fronteriza compartida por ambas naciones.

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Las autoridades de gestión del riesgo iniciaron inmediatamente los barridos de inspección correspondientes en las municipalidades colindantes para descartar eventuales afectaciones en infraestructuras locales.

Los temblores en Colombia están bajo la mirada atenta de las autoridades luego de que Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Quindío resultaron especialmente afectados.

Hasta el momento, los organismos de socorro no reportan personas lesionadas ni daños materiales de consideración como consecuencia directa del fenómeno natural registrado en la franja fronteriza.

Los expertos recuerdan mantener siempre activados los planes de contingencia comunitarios y familiares ante la ocurrencia constante de este tipo de eventos tectónicos regionales.

El ente oficial continúa monitoreando permanentemente la actividad sísmica en todo el territorio nacional e invita a la ciudadanía a consultar canales informativos verificados diariamente.

Parece pertinente mantenerse en alerta debido a que los movimientos telúricos han sido más que frecuentes después de la tragedia que se registró hace más de un mes a nivel nacional y que dejó a miles de personas afectadas, entre muertos, heridos y damnificados por lo sucedido.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber cómo actuar ante un temblor resulta fundamental para reducir riesgos y proteger la integridad física personal y familiar en cualquier momento.

Antes del movimiento, conviene asegurar muebles pesados a la pared y definir un plan de emergencia familiar con un punto de encuentro claro.

Es indispensable alistar un kit con agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna, silbato y copia de documentos personales.

Durante la sacudida, conserve la calma, manténgase alejado de ventanas, espejos o estanterías altas y ejecute la maniobra de agacharse, cubrirse y sujetarse.

Si se encuentra dentro de una edificación sismorresistente, protéjase bajo una mesa firme o junto a columnas estructurales sin usar nunca los ascensores.

Evite refugiarse bajo los marcos de las puertas ni intente salir corriendo a la calle mientras el suelo continúa moviéndose agresivamente.

En caso de estar al aire libre, desplácese hacia zonas despejadas, lejos de fachadas de edificios, árboles, postes y cables del tendido eléctrico.

Si el temblor lo sorprende conduciendo un vehículo, reduzca gradualmente la velocidad, estacionando en un lugar seguro lejos de puentes o estructuras inestables.

Una vez termine el sismo, evalúe posibles heridas personales, cierre las llaves de paso del gas, agua y luz para evitar explosiones o fugas.

Evacúe de forma ordenada utilizando siempre las escaleras y diríjase directamente hacia el punto de encuentro previamente establecido con su comunidad.

Infórmese únicamente mediante reportes oficiales emitidos por organismos especializados, evitando difundir rumores no verificados o cadenas engañosas en redes sociales.

Priorice el uso de mensajes de texto o aplicaciones de mensajería para comunicarse con sus seres queridos, evitando saturar las líneas telefónicas de emergencia.

Si detecta grietas profundas en paredes o columnas de su vivienda, evite reingresar hasta que las autoridades de gestión del riesgo realicen una inspección.

Este conjunto de pautas de prevención ciudadana fortalece la capacidad de respuesta colectiva ante la ocurrencia natural de sismos en el territorio colombiano.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.