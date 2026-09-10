El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 2,6 registrado durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre en el departamento del Chocó.

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El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Medio Baudó (Pizarro).

El evento ocurrió a las 4:19:57 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

Por sus características, el temblor se produjo a poca profundidad, aunque el reporte disponible no señala afectaciones ni personas lesionadas.

El SGC ubicó el evento en las coordenadas 5,32° de latitud y -77,04° de longitud. Entre los municipios más cercanos al punto donde se originó el movimiento se encuentran Medio Baudó, ubicado a 18 kilómetros; Alto Baudó, a 23 kilómetros, y El Cantón del San Pablo, a 35 kilómetros.

Para establecer las características del sismo, el SGC contó con información de 30 estaciones y clasificó el reporte como de estatus manual. El movimiento presentó un RMS de 1,1 segundos y un gap de 103 grados.

El sismo se suma a la actividad sísmica registrada recientemente en Chocó, una región con frecuente actividad tectónica. Hasta el momento, el reporte corresponde únicamente a la detección del movimiento y no informa daños materiales.

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