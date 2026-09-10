El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un sismo de magnitud 2,6 registrado durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre en el departamento del Chocó.
El movimiento telúrico tuvo como epicentro una zona cercana al municipio de Medio Baudó (Pizarro).
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-10, 04:19 hora local Magnitud 2.6. Profundidad superficial, Bajo Baudó (Pizarro) – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/mSnktStG9u
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 10, 2026Lee También
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El evento ocurrió a las 4:19:57 a. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.
Por sus características, el temblor se produjo a poca profundidad, aunque el reporte disponible no señala afectaciones ni personas lesionadas.
El SGC ubicó el evento en las coordenadas 5,32° de latitud y -77,04° de longitud. Entre los municipios más cercanos al punto donde se originó el movimiento se encuentran Medio Baudó, ubicado a 18 kilómetros; Alto Baudó, a 23 kilómetros, y El Cantón del San Pablo, a 35 kilómetros.
Para establecer las características del sismo, el SGC contó con información de 30 estaciones y clasificó el reporte como de estatus manual. El movimiento presentó un RMS de 1,1 segundos y un gap de 103 grados.
El sismo se suma a la actividad sísmica registrada recientemente en Chocó, una región con frecuente actividad tectónica. Hasta el momento, el reporte corresponde únicamente a la detección del movimiento y no informa daños materiales.
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