Por: El Espectador

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha mantenido su compromiso con el manejo de la crisis originada por el terremoto que tuvo como epicentro a San José del Palmar, en el departamento del Chocó, hace ya un mes. Dentro de esta estrategia, conocida como "Fondo Milagro", se busca canalizar los recursos, tanto propios como provenientes de donaciones internacionales, para enfrentar la compleja tarea de reconstrucción en las regiones más afectadas. En el marco de estas acciones, el gobierno designó a Ana María Cuartas como gerente del Fondo Milagro para el departamento de Risaralda, en coordinación con la visita del presidente José Manuel Restrepo a la ciudad de Pereira. Según anunció la gobernación de Risaralda, liderada por Juan Diego Patiño, la experiencia de Cuartas como ingeniera industrial y su liderazgo en entidades como la Sociedad de Mejoras de Pereira ProRisaralda y la Cámara de Comercio de la ciudad serán determinantes para impulsar el proceso de reconstrucción en la zona.

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La responsabilidad principal de Cuartas será la administración de los COP 2 billones destinados específicamente para rehabilitar Pereira tras los estragos causados por el sismo del 10 de agosto. Estas labores iniciarán con la demolición de las edificaciones más deterioradas y se articularán con la estrategia nacional de establecer canales directos de comunicación entre el gobierno central y las regiones impactadas. Además, ya se han nombrado gestores similares para el Valle del Cauca, mientras se esperan próximas designaciones en otros departamentos como Chocó, Caldas y Quindío.

La visita de Restrepo coincide con estos nombramientos y tiene como objetivo principal evaluar los avances de recuperación en Pereira y, posteriormente, en el corregimiento de Arma, Aguadas, considerada por la vicepresidencia como la población proporcionalmente más afectada. El balance de estas visitas, así como el resultado de los encuentros regionales sostenidos por distintos ministros, será presentado en el consejo de ministros que convocó De la Espriella para el 9 de septiembre. Allí se espera oficializar, a través de un decreto, la estructura formal del Fondo Milagro y determinar el manejo de los cerca de COP 30 billones requeridos en la primera fase para atender a más de 491 municipios impactados.

Adicionalmente, la estrategia nacional contempla alianzas con el sector privado, evidenciadas en una reunión clave con destacados empresarios del país, donde se acordaron 13 medidas concretas enfocadas en subsidios y mecanismos para la inversión bajo el decreto de emergencia económica, social y ambiental. Sin embargo, este proceso también enfrenta temas de índole política, como la moción de censura al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, lo cual mantiene en suspenso algunas decisiones fundamentales para la reconstrucción.

¿Cómo se estructura el Fondo Milagro para la atención de emergencias tras el terremoto?

El Fondo Milagro, coordinado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, es la estrategia formulada para reunir y administrar recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto con epicentro en San José del Palmar. Incluye partidas propias y fondos de donaciones internacionales, y cada departamento tiene un gerente responsable, como Ana María Cuartas en Risaralda. Su objetivo es canalizar COP 30 billones en la primera fase para recuperar más de 491 municipios afectados.

¿Quiénes son los principales actores involucrados en la reconstrucción post terremoto?

Según lo informado, la reconstrucción abarca la colaboración entre el gobierno central, gobiernos departamentales, gestores designados como Ana María Cuartas, y el sector empresarial representado por figuras como Alejandro Santo Domingo, los Gilinski, Luis Carlos Sarmiento y otros. Además, los ministros nacionales participan en visitas y balances regionales para coordinar la implementación de los recursos y supervisar avances.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.