La capital de Risaralda sigue golpeada por las consecuencias del trágico terremoto que sacudió a Colombia en aquella mañana del pasado 10 de agosto. Sin embargo, los habitantes de la ‘Perla de Otún’ no se han caído y han mantenido resiliente a su ciudad contribuyendo con ayudas humanitarias y voluntarios para buscar fallecidos y sobrevivientes.

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A un mes de la tragedia, la escena en la ciudad todavía muestra la destrucción que se vivió. Pulzo recorrió los rincones de Pereira y evidenció los devastadores daños que dejó el sismo de 7.4; las imágenes muestran las montañas de escombros en los lugares más emblemáticos de la ciudad ‘matecaña’ donde antes se levantaban comercios y viviendas que hacían parte de la vida cotidiana de su población.

El registro audiovisual de este medio reunió tanto fotos como videos, principalmente del centro de la capital risaraldense, para evidenciar cómo eran esas calles antes y después de la tragedia. Este recorrido busca preservar la memoria de lugares que han sido habitados y guardan recuerdos para miles de pereiranos que tristemente perdieron seres queridos u hoy enfrentan las consecuencias del temblor.

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Precisamente, esas casas y calles eran las que hacían parte del día a día de esos seres humanos que transitaban por allí, pero que ahora ven un panorama desolador e incierto de lo que pasó en su ciudad. Estructuras como la de la Alcaldía de Pereira, una de las más populares, quedó rodeada entre escombros de los edificios que la rodeaban.

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Ahora, por donde transitaban ciudadanos, solo se observan grúas que remueven escombros y voluntarios que siguen ayudando a los damnificados, que guardan esperanzas para ponerse de pie y retomar aquella normalidad que tenían antes de esta desgracia.

Pereira ha sido la ciudad más afectada por el terremoto de 2026 en Colombia que dejó más de 330 víctimas mortales. De acuerdo con Medicina Legal, la capital de Risaralda reportó 109 personas sin vida, siendo la segunda con más fallecidos detrás de Cali, donde hubo 165 decesos.

Además, se estima que es el territorio al que más le podría costar rehacer la infraestructura que fue destruida por el terremoto, pues colapsaron un total de 65 edificaciones y más de 1.000 viviendas resultaron afectadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.