Por: Portal Bogotá

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La Alcaldía Local de Chapinero refuerza su apuesta por el desarrollo artístico y cultural en la infancia y juventud de la localidad a través del programa "Vamos a la Filarmónica". Esta iniciativa está dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 7 y 17 años, con el objetivo de ofrecerles espacios de formación musical, crecimiento personal y encuentro social. Según información de la propia Alcaldía Local de Chapinero, el programa continúa expandiendo las oportunidades en un entorno especialmente preparado para aprender y disfrutar la música.

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La convocatoria está abierta a personas que tengan algún vínculo con Chapinero, ya sea por residencia, estudio o porque uno de los padres o acudientes reside, estudia o trabaja en la localidad. De acuerdo con la información publicada, las familias interesadas pueden obtener detalles y adelantar el proceso de inscripción en la plataforma oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, entidad que respalda institucionalmente la formación y el desarrollo de este programa musical.

Los participantes del programa no solo acceden a formación musical básica, sino que también pueden aspirar a integrar agrupaciones de alto nivel como el Coro de Selección Infantil, Coro de Selección Juvenil, Ensamble Orff de Iniciación Infantil, Orquesta de Cuerdas de Selección Infantil y Juvenil, Ensamble de Vientos y Percusión Prejuvenil, y ensambles de cuerdas pulsadas para las categorías infantil y prejuvenil. Esta diversidad de opciones permite que el talento y los intereses particulares de cada participante sean tenidos en cuenta, fomentando un desarrollo musical integral.

Las clases tienen lugar en la sede E de la Universidad Piloto de Colombia, localizada en la calle 45A No. 9-77, espacio dispuesto exclusivamente para la actividad musical. El programa se desarrolla los lunes, martes y viernes entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., organizando a los estudiantes según su vinculación al programa: los lunes asisten los nuevos beneficiarios que ingresan este año; los martes los antiguos junto al grupo de cuerdas pulsadas; mientras que los viernes convoca a nuevos y antiguos integrantes, en compañía de los mismos ensambles.

Catherine Chaves Hernández, alcaldesa local de Chapinero, destacó la importancia de este proceso de formación, afirmando: "Queremos que más niños, niñas y jóvenes de Chapinero encuentren en la música una oportunidad para aprender, desarrollar sus talentos y compartir con otros". Este proyecto se consolida así como una de las principales apuestas culturales de la administración local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el programa Vamos a la Filarmónica de Chapinero?

Para participar en el programa, las familias deben ingresar a la plataforma oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde encontrarán información pertinente y podrán adelantar el proceso de inscripción. Solo deben tener en cuenta el vínculo con la localidad de Chapinero que exigen los requisitos.

¿Qué actividades ofrece el programa artístico para jóvenes y niños de Chapinero?

El programa brinda formación musical desde la iniciación hasta la integración en grupos selectos, como coros, ensambles instrumentales y orquestas de cuerdas, para los diferentes rangos de edad. Las clases están organizadas por niveles y tipo de vinculación anual al programa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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