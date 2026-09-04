Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su programa 'Culturas en Común' continúan impulsando ofertas artísticas y pedagógicas en Bogotá, con una nueva iniciativa que busca conectar a la infancia con el arte y la conciencia ambiental. Se trata de 'Una Insectópolis Llamada Bosquetá', un concierto didáctico que fusiona música, danza y teatro, con el objetivo de acercar a niñas y niños a la naturaleza y al cuidado del planeta. El evento se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 2:00 p. m., en la Fundación Bella Flor, ubicada en la calle 81 A sur número 88 C - 34, en la localidad de Bosa. La entrada es gratuita hasta completar el aforo, lo que representa una oportunidad ideal para que las familias accedan a la cultura sin barreras económicas.

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De acuerdo con la información suministrada por Idartes, la narrativa de 'Una Insectópolis Llamada Bosquetá' está centrada en una aventura protagonizada por un grupo de insectos que se embarca en la tarea de reunir agua, sol, tierra, juego y ritmo. Su misión es salvar a Bosquetá 3024, un entorno ficticio que simboliza la importancia de preservar los recursos y proteger el medio ambiente. El evento está diseñado para ser atractivo y pedagógico, utilizando la música, los colores vibrantes y personajes encantadores como herramientas para sensibilizar sobre la relación entre la humanidad y su entorno. Así, el programa busca que los niños y niñas asistentes puedan reflexionar y comprender, de manera lúdica y creativa, el valor que tiene cuidar el planeta desde la infancia.

La apuesta del programa 'Culturas en Común', de acuerdo con Idartes, refuerza el compromiso institucional de promover la cultura y la educación ambiental en los diferentes territorios de Bogotá. El concierto didáctico no solo presenta una opción de entretenimiento cultural, sino que también forma parte de la agenda amplia que, durante septiembre, incluye actividades gratuitas dirigidas al fortalecimiento de la memoria y el patrimonio de la ciudad. Con iniciativas como esta, Idartes continúa su labor de tender puentes entre el arte, el aprendizaje y la conciencia colectiva para las nuevas generaciones.

¿De qué trata 'Una Insectópolis Llamada Bosquetá' y por qué es importante para la infancia en Bogotá?

'Una Insectópolis Llamada Bosquetá' es un concierto didáctico que narra, a través de música, danza y teatro, la misión de un grupo de insectos por salvar su entorno reuniendo elementos esenciales como agua, sol, tierra, juego y ritmo. Su importancia radica en que ofrece a niñas y niños herramientas para entender, de forma creativa y divertida, la importancia del cuidado ambiental y los recursos naturales, según lo explicado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

¿Dónde y cuándo será el evento gratuito 'Una Insectópolis Llamada Bosquetá' en Bogotá?

El evento se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre de 2026, a las 2:00 p. m., en la Fundación Bella Flor, ubicada en la localidad de Bosa, en la calle 81 A sur número 88 C - 34. La entrada es gratuita y se permitirá el acceso hasta completar el aforo disponible, de acuerdo con la información oficial de Idartes y su programa 'Culturas en Común'.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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