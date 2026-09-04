Por: Portal Bogotá

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Gracias a la habilitación parcial del puente vehicular de Venecia, los servicios TransMiZonales 97, A506 y K505 de TransMilenio reanudaron sus rutas habituales esta semana, de acuerdo con lo informado por TransMilenio. Esta medida beneficia especialmente a los usuarios de estos servicios que, durante un tiempo, debieron ajustar sus desplazamientos debido a un desvío temporal por las carreras 53 y 54. Desde ahora, los buses retomaron la autopista Sur por la avenida Carrera 68, su recorrido original, mejorando la movilidad de quienes transitan por ese concurrido corredor.

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Los servicios que volvieron a su trazado estándar son: el 97, con destino Galerías; el A506, también hacia Galerías; y el K505, con destino Corferias. Esta normalización representa un alivio para los pasajeros frecuentes de estos trayectos, quienes podrán planear sus viajes con mayor exactitud y sin los desvíos que se presentaron previamente. Según TransMilenio, esta actualización en los trayectos responde directamente a la apertura de parte de la infraestructura vial en la zona de Venecia, facilitando el tránsito tanto para el transporte público como para los vehículos particulares.

Para los usuarios de TransMilenio, la empresa recomienda tener la tarjeta TuLlave recargada, lo cual permite acceder al servicio de manera eficiente y ágil. Asimismo, sugiere descargar la aplicación TransMiApp, una herramienta que mantiene a los pasajeros informados sobre novedades y cambios en el Sistema Integrado de Transporte Público en tiempo real. Este tipo de recursos digitales se vuelve esencial en momentos de modificaciones o actualizaciones en los recorridos, como las que acaba de experimentar la ciudad con el retorno de estos servicios a sus rutas iniciales.

En cuanto a la obra de infraestructura que permitió este cambio, el pasado lunes 31 de agosto de 2026, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, revisaron en sitio la activación de dos de los tres ramales del nuevo puente de Venecia. Dicho puente hace parte del Grupo 1 de la troncal de TransMilenio sobre la avenida Carrera 68. De acuerdo con información del IDU y TransMilenio, esta habilitación es temporal y se mantendrá mientras avanzan los trabajos de los carriles exclusivos para buses en la zona del paso deprimido de la autopista Sur, los cuales tienen un avance cercano al 75,16 %.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recorridos retomaron los servicios TransMiZonales con la habilitación parcial del puente de Venecia?

De acuerdo con TransMilenio, los servicios TransMiZonales 97 y A506 retomaron sus recorridos habituales hacia Galerías, mientras que la ruta K505 volvió a su recorrido original con destino Corferias, transitando por la autopista Sur sobre la avenida Carrera 68 gracias a la habilitación parcial del puente de Venecia.

¿Qué impacto tiene la habilitación parcial del puente de Venecia en la movilidad de Bogotá?

Según información del Instituto de Desarrollo Urbano y TransMilenio, la apertura de dos de los tres ramales del nuevo puente de Venecia facilita el flujo vehicular y optimiza la movilidad en el sector sur de Bogotá, mientras que las obras de los carriles exclusivos para buses continúan con un avance del 75,16 % en el paso deprimido de la autopista Sur.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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