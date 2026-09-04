Por: Portal Bogotá

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Jóvenes beneficiarios de la Secretaría Distrital de Seguridad, Justicia y Convivencia (SDSCJ) y del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) unieron sus esfuerzos para renovar la fachada de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Victoria, situada en el suroriente de Bogotá, en el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Esta alianza, coordinada con la Alcaldía Mayor de Bogotá, tuvo como objetivo promover el embellecimiento de espacios públicos y fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad.

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Durante un mes, los jóvenes, guiados por profesionales, llevaron a cabo los trabajos de renovación mientras la Secretaría de Seguridad suministró los materiales necesarios para la intervención. El proceso, además de transformar el aspecto físico del edificio, se convirtió en un espacio de aprendizaje y crecimiento personal para los participantes. Jhon Alejandro Alarcón Pérez, uno de los jóvenes beneficiarios, resaltó que "lo más emocionante de la creación de la fachada fue aprender cosas nuevas y culminar con esta creación". Su testimonio refleja cómo la obra les permitió desarrollar nuevas habilidades, promover el trabajo en equipo y celebrar el orgullo de contribuir a su entorno.

Este proyecto demuestra el impacto positivo que puede tener la articulación entre entidades públicas y jóvenes en el desarrollo de la ciudad. Según lo manifestado por el grupo: "Estos jóvenes dieron una nueva fachada a nuestra casa", lo cual resume el sentimiento de apropiación y pertenencia que generó la intervención. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de esta iniciativa, confirma su interés en brindar oportunidades de participación a las nuevas generaciones y fomentar la transformación de los entornos donde se desenvuelven niñas, niños, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo la convivencia y los lazos comunitarios.

Así, actividades como la renovación de la UPI La Victoria, impulsadas por programas de la Administración Distrital y ejecutadas con el apoyo de entidades como la SDSCJ e Idipron, evidencian la importancia de habilitar espacios participativos para la juventud de Bogotá y de orientar los recursos institucionales al beneficio de colectivos vulnerables. En este contexto, la experiencia significó no solo un cambio estético, sino una oportunidad de integración e impacto social.

¿Qué es el Idipron y cuál es su función en Bogotá?

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) es una entidad que tiene como propósito central la protección y desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de Bogotá. Según el texto, esta entidad participó en la renovación de la fachada de la UPI La Victoria, articulándose con otras instituciones para brindar oportunidades de aprendizaje y participación a jóvenes beneficiarios.

¿Cómo influyen las iniciativas de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la transformación de espacios públicos?

De acuerdo con la información proporcionada, la Alcaldía Mayor de Bogotá impulsa programas como "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", los cuales buscan embellecer instalaciones públicas y fortalecer el sentido de pertenencia en la ciudadanía. Estas acciones no solo mejoran el entorno físico, sino que también promueven la integración, la participación y el desarrollo de habilidades en los jóvenes de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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