Por: Portal Bogotá

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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) anunció una invitación dirigida a los ciudadanos de Bogotá para que este sábado 5 de septiembre de 2026 lleven sus escombros o muebles en mal estado a los Ecopuntos dispuestos en varias localidades de la ciudad. Esta iniciativa forma parte de la campaña conocida como 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa' y busca que la comunidad tenga una alternativa responsable y segura para disponer residuos que no son recogidos habitualmente por el operador de aseo.

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De acuerdo con la información brindada por la UAESP, estos Ecopuntos estarán habilitados de forma especial para recibir materiales voluminosos como escombros, residuos de construcción y demolición, además de objetos de gran tamaño como colchones, piezas de madera, muebles, tejas y elementos similares. Todo esto responde a la necesidad de permitir que los habitantes puedan deshacerse de estos materiales sin afectar el entorno ni recurrir a prácticas inadecuadas, como el abandono en espacios públicos.

La entidad remarcó que los residuos recibidos en los Ecopuntos son aquellos que el servicio regular de aseo no recolecta, por lo que este tipo de jornadas facilitan su adecuada gestión. La importancia de la estrategia radica en prevenir la contaminación y el deterioro del espacio público, pues la acumulación de muebles viejos, escombros o materiales de construcción en lugares no autorizados representa un riesgo tanto ambiental como de convivencia.

Los ciudadanos interesados podrán consultar la ubicación exacta de los Ecopuntos disponibles para esta jornada a través del portal oficial de la UAESP (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos). Allí encontrarán un listado detallado que indica los lugares y horarios en los que podrán depositar estos objetos.

De igual forma, la campaña coincide con otras actividades relevantes que tendrán lugar el mismo día en diferentes sectores de Bogotá, como cortes de luz en algunos barrios de la localidad de Kennedy y ferias de emprendimientos en el parque El Country Sur, organizadas por mujeres de la iniciativa ‘LíderTesas’.

Con la apertura de los Ecopuntos, la UAESP busca generar conciencia sobre la disposición responsable de residuos especiales, promoviendo buenas prácticas ciudadanas y el respeto por los espacios compartidos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se pueden llevar muebles y escombros en Bogotá el 5 de septiembre de 2026?

Los habitantes de Bogotá pueden llevar sus muebles, escombros y residuos voluminosos a los Ecopuntos habilitados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) en varias localidades de la ciudad el sábado 5 de septiembre de 2026. La entidad permite conocer los lugares específicos consultando su página oficial, lo que facilita la disposición adecuada de residuos que no recoge el servicio regular de aseo.

¿Qué tipo de residuos reciben los Ecopuntos de la UAESP en Bogotá?

De acuerdo con la UAESP, los Ecopuntos están habilitados para recibir escombros, residuos de construcción y demolición, así como objetos voluminosos como colchones, muebles, tejas y madera. Estos puntos están diseñados para recolectar exclusivamente aquellos materiales que no son responsabilidad del servicio tradicional de aseo, ayudando a reducir la contaminación en el espacio público de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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