Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para vivir una nueva jornada de música, arte y cultura bajo la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, una propuesta liderada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). El evento, denominado ‘Deriva Sonora – Raíces en Movimiento’, hace parte de los llamados Escenarios Móviles, un programa diseñado por Idartes para fomentar la circulación de artistas locales, nacionales e internacionales y fortalecer el acceso democrático a la cultura en los espacios públicos de la ciudad. La programación busca transitar entre sonoridades tradicionales y exploraciones inéditas que surgen del encuentro entre culturas, contribuyendo así a enriquecer la diversidad artística de Bogotá, de acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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El viernes 18 de septiembre de 2026, a partir de las 5:00 p. m., la Plazoleta Estación Museo Nacional de TransMilenio —situada en la carrera Séptima con calle 27, en el centro internacional de Bogotá— será el escenario de este evento que contará con entrada libre para toda la ciudadanía. De acuerdo con Idartes, la jornada pondrá sobre la tarima dos propuestas musicales de gran fuerza escénica y conceptual, abriendo un recorrido por paisajes sonoros donde la tradición dialoga con la innovación.

Según la programación oficial, el artista Akawui, originario de Canadá y de ascendencia mapuche, ofrecerá un espectáculo donde confluyen las músicas tradicionales, el folk, el rock, el hip hop y diferentes sonidos de múltiples territorios. Su propuesta se centra en la exploración de la identidad y la conexión con la tierra, generando un puente entre lo ancestral y lo contemporáneo.

Por otra parte, la agrupación bogotana La Boa, reconocida por su fusión de cumbia, psicodelia y ritmos afrocaribeños, se suma a la jornada con una apuesta musical en la que la tradición popular se reinventa mediante lenguajes actuales. La Boa ha logrado consolidar una propuesta que, desde Bogotá, busca redescubrir y transformar los sonidos tradicionales en nuevos relatos musicales.

En este contexto, ‘Deriva Sonora – Raíces en Movimiento’ se presenta como una ocasión no solo para el disfrute del arte, sino también para propiciar encuentros ciudadanos que celebren la pluralidad y la vitalidad cultural de la capital, según destaca Idartes en su convocatoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas se presentarán en el evento Deriva Sonora en Bogotá?

En la jornada musical ‘Deriva Sonora – Raíces en Movimiento’ participarán el artista canadiense de origen mapuche Akawui y la agrupación bogotana La Boa, ambos reconocidos por fusionar elementos tradicionales y contemporáneos en sus propuestas musicales.

¿Cuál es el objetivo de los Escenarios Móviles de Idartes en Bogotá?

El programa Escenarios Móviles impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) tiene como objetivo principal promover la circulación de artistas tanto locales como internacionales y garantizar el acceso democrático a la cultura en espacios públicos, facilitando encuentros y el reconocimiento de la diversidad cultural en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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