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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha iniciado un amplio operativo de ayuda humanitaria en la región del Eje Cafetero y el Pacífico colombiano. Según información oficial de la OIM, las entregas comenzaron en Pereira y, durante septiembre, llegarán a 30 municipios distribuidos entre Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. El paquete de apoyo incluye techos de emergencia, baldes para almacenamiento de agua, frazadas y kits de cocina, elementos claves para comunidades afectadas por recientes emergencias.

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De acuerdo con la organización, estos materiales provienen de donaciones en especie hechas por Estados Unidos. Además, la ayuda internacional se refuerza con una asignación de 5 millones de dólares por parte del gobierno estadounidense, a través de la Bureau of Disaster and Humanitarian Response (DHR, Oficina de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria). Este aporte permitirá atender necesidades de 30.000 personas damnificadas en los cinco departamentos mencionados, con acciones humanitarias que se extenderán hasta febrero de 2027.

Entre las acciones contempladas, la OIM destaca la entrega de subsidios de arriendo temporal para 1.100 familias que han perdido su vivienda, así como el acompañamiento técnico en la gestión de 20 alojamientos colectivos. Las personas afectadas en estos albergues tendrán acceso a brigadas médicas móviles, y ocho hospitales de la región serán beneficiados con el suministro de insumos y equipos biomédicos, fortaleciendo así la respuesta sanitaria.

María Oliveira, coordinadora del programa de emergencias de la OIM en Colombia, señaló para El País Cali que una de las prioridades es llegar a las zonas rurales más alejadas y de difícil acceso. “En veredas dispersas y riberas aisladas por los daños viales, habitan comunidades con vulnerabilidades preexistentes. Llegar a tiempo a estas zonas de difícil acceso va más allá de entregar asistencia: es mitigar riesgos de salud pública, proteger la dignidad y acompañar a las familias hacia una recuperación temprana y sostenible”, afirmó Oliveira.

La estrategia de distribución de la OIM prioriza las áreas rurales de 30 municipios vulnerables, coordinando esfuerzos con la Cruz Roja Colombiana, World Vision y las administraciones locales para asegurar que la asistencia llegue a quienes más la necesitan. Además, la OIM mantiene su apoyo a los comités locales de gestión del riesgo mientras monitorea las necesidades de protección en estas comunidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios reciben ayuda humanitaria de la OIM en el Eje Cafetero y Pacífico?

La OIM prioriza la entrega de ayudas en zonas rurales de 30 municipios ubicados en Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó. Entre ellos están Pereira, Manizales, Armenia, Buenaventura y municipios de difícil acceso como Quinchía, Mistrató y Alto Baudó, todos seleccionados por su vulnerabilidad frente a las recientes emergencias.

¿Qué es la Bureau of Disaster and Humanitarian Response (DHR) y cómo financia la ayuda humanitaria en Colombia?

La Bureau of Disaster and Humanitarian Response (DHR) es la Oficina de Respuesta a Desastres y Asistencia Humanitaria del gobierno de Estados Unidos. En este caso, ha asignado 5 millones de dólares a la OIM para financiar subsidios de arriendo temporal, gestión de alojamientos, brigadas médicas y donaciones de equipos médicos en cinco departamentos afectados de Colombia.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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