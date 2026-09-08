Por: Caracol TV

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Un susto considerable se vivió este domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), cuando un avión de carga Boeing 767, operado para Amazon Prime Air, enfrentó problemas al aterrizar y terminó fuera de la pista. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se presentó durante una maniobra de aterrizaje que no transcurrió con normalidad, lo que obligó a las autoridades a desplegar rápidamente varios equipos de emergencia en los alrededores de la terminal aérea.

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Según lo ocurrido, el avión de carga se salió de la pista poco después de tocar tierra, aunque hasta el momento no se han reportado lesionados ni daños materiales de consideración en el aeropuerto. Fuentes del Aeropuerto Internacional de Miami confirmaron que el despliegue de personal especializado se debió a los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes aeronáuticos, encargándose de la revisión del estado general de la aeronave y la evaluación del entorno inmediato para descartar riesgos mayores.

El Boeing 767, empleado para operaciones de Amazon Prime Air, cumplía labores de distribución que son parte esencial de la logística de la empresa de comercio electrónico. El suceso obligó a que vuelos y operaciones terrestres en una zona del aeropuerto fueran reorientados temporalmente, mientras se aseguraba el área para inspecciones y posibles maniobras de remoción de la aeronave. La prioridad, de acuerdo con las autoridades aeroportuarias, fue resguardar la seguridad de tripulación y de quienes se encontraban trabajando en el perímetro de operación, siguiendo las normativas internacionales de aviación civil.

Este incidente pone a prueba la capacidad de respuesta del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), uno de los puntos neurálgicos para el transporte aéreo de carga y pasajeros en Estados Unidos. Los procedimientos de emergencia y revisión forman parte de un protocolo extensamente entrenado, el cual busca minimizar cualquier impacto en el servicio y garantizar que casos como el registrado puedan ser gestionados rápidamente. A pesar del imprevisto, las operaciones comerciales de Amazon Prime Air continuarán una vez que se realicen las inspecciones correspondientes y la pista afectada reciba el visto bueno de las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se salió el avión de carga de la pista en el aeropuerto internacional de Miami?

El motivo exacto por el que el avión de carga Boeing 767, operado para Amazon Prime Air, se salió de la pista durante la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami aún no ha sido detallado por las autoridades en los primeros reportes. Actualmente, las investigaciones están en curso y parte del protocolo es verificar factores técnicos, mecánicos y operacionales, sin adelantarse a conclusiones hasta finalizar las inspecciones y análisis pertinentes.

¿Qué medidas toma el aeropuerto internacional de Miami tras incidentes con aeronaves?

Cuando ocurre un incidente con una aeronave, como el registrado este domingo, el Aeropuerto Internacional de Miami activa protocolos especiales de emergencia que incluyen el despliegue inmediato de equipos especializados, revisión del área afectada y evaluación del estado de la aeronave. Además, se realizan inspecciones estrictas para descartar daños en las pistas y garantizar la seguridad antes de reanudar las operaciones normales en esa zona.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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