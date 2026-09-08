Por: Caracol TV

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Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han permitido esclarecer los motivos y la ejecución detrás del impactante multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre en las afueras de la capital mexicana. La brutalidad del caso conmocionó por la muerte del músico Jonathan Meléndez, reconocido por su trabajo como tecladista de la agrupación Camilo Séptimo, así como la de su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora del hogar y la mascota de la familia.

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De acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol y EFE, la respuesta de las autoridades fue inmediata: en menos de 12 horas, agentes capturaron a los presuntos responsables. Entre ellos están Diego Sebastián ‘N’, socio de Meléndez, y Gerardo ‘N’, junto a dos familiares directos de este último. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, confirmó la relación previa de tipo “comercial” entre el músico y su supuesto homicida, hecho que influyó en la forma en que se llevó a cabo el crimen.

La Fiscalía expuso que el móvil del asesinato fue económico. Las pesquisas revelaron que los agresores planearon el delito tras conocer la existencia de grandes cantidades de activos digitales en poder de Meléndez. Según las declaraciones recabadas, los sospechosos buscaban apropiarse de una “caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins”. Una ‘caja fría’ en este contexto hace referencia a un dispositivo físico para almacenar criptomonedas fuera de línea, lo que aumenta la seguridad de los activos digitales.

Diego Sebastián ‘N’ habría prometido a Gerardo ‘N’ la suma de 2 millones de pesos mexicanos como parte de la repartición del botín digital. Con el fin de evitar que hubiera testigos, los agresores acabaron con la vida de toda la familia y la empleada doméstica. El informe oficial señala que “mató a la familia y nana porque no quería dejar testigos”, confirmando la premeditación del acto.

El ataque ocurrió entre las 17:30 y las 20:00 horas. Los homicidas ingresaron al conjunto residencial gracias a la relación de confianza entre Meléndez y uno de los agresores. Además, para no alertar a los vecinos, emplearon una pistola con silenciador y posteriormente desarmaron el arma para deshacerse de la evidencia. Durante la huida, intimidaron al personal de seguridad para salir sin ser revisados.

En medio de la tragedia, un hijo de seis años de Meléndez sobrevivió al ataque. Este estremecedor caso fue reportado por Noticias Caracol con información de la agencia EFE.

¿Cuál fue el papel de las criptomonedas en el asesinato de Jonathan Meléndez?

De acuerdo con la información de la Fiscalía mexicana, el móvil principal del asesinato de Jonathan Meléndez y su familia fue el robo de una 'caja fría', es decir, un dispositivo físico utilizado para almacenar criptomonedas como Bitcoin fuera de línea. Los acusados estaban motivados por la posibilidad de acceder a grandes sumas de dinero digital pertenecientes al músico.

¿Qué significa una 'caja fría' en el contexto de las criptomonedas?

En el contexto de las criptomonedas, una ‘caja fría’ se refiere a un dispositivo que almacena activos digitales como Bitcoin fuera de línea, lo que las protege ante posibles ataques cibernéticos. Esto permite mantener las claves privadas seguras y fuera del alcance de hackers.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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