Por: France 24

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El 11 de septiembre de 2001 sigue siendo una fecha profundamente marcada en la memoria colectiva de Estados Unidos y del mundo, al cumplirse 25 años del atentado terrorista más grave registrado en la historia de ese país. De acuerdo con los datos recopilados por la Agencia EFE y publicados por France 24, ese día perdieron la vida cerca de 3.000 personas en una sucesión de ataques coordinados que tuvieron como foco principal la ciudad de Nueva York, pero cuyas repercusiones se extendieron mucho más allá.

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La cronología de los hechos, basada en la información del Museo y Monumento Conmemorativo de los ataques, narra una jornada que se desarrolló con rapidez implacable y terror inesperado. A las 8:46 de la mañana, cinco secuestradores estrellaron un Boeing 767 de American Airlines contra la torre norte del World Trade Center, sede del distrito financiero más emblemático del país. Poco después, a las 9:03, otro grupo de cinco terroristas impactó un Boeing 757 de United Airlines en la torre sur, incrementando el caos y confirmando la magnitud del ataque.

En ese momento, el presidente George W. Bush fue informado de los acontecimientos durante una visita a una escuela en Florida. A las 9:37, un tercer avión, esta vez de American Airlines, se estrelló contra el Pentágono, mientras que a las 10:03 otra aeronave cayó en Pensilvania, al parecer tras el enfrentamiento entre los pasajeros y los secuestradores, según las investigaciones posteriores.

De inmediato, las autoridades tomaron medidas excepcionales: la Aviación Civil de Estados Unidos ordenó el aterrizaje de todos los vuelos comerciales y cerró el espacio aéreo. La Casa Blanca fue evacuada y la Bolsa de Nueva York suspendió sus operaciones. Lo más devastador para la ciudad fue el colapso primero de la torre sur a las 9:59 y luego, casi media hora después, de la torre norte, sumiendo a Manhattan en el pánico y la desesperación. El alcalde de la ciudad, Rudolph Giuliani, decretó la evacuación del sur de la isla, mientras los equipos de emergencia trataban de rescatar a las víctimas entre los escombros.

La jornada concluyó con el presidente Bush asegurando que la libertad había sido atacada y declarando que se implementarían medidas para garantizar la seguridad nacional. La magnitud de estos eventos transformó para siempre la percepción de seguridad dentro y fuera de Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la cronología exacta de los atentados del 11 de septiembre de 2001?

Según la información proporcionada por el Museo y Monumento Conmemorativo de los ataques y la agencia EFE, los atentados se desarrollaron en secuencia desde las 8:46 de la mañana —cuando el primer avión impactó la torre norte del World Trade Center— hasta la noche, con el colapso de las torres, la caída de otros edificios y los mensajes oficiales del presidente de Estados Unidos. El día estuvo marcado por una serie de cuatro secuestros de aviones comerciales, el cierre del espacio aéreo y la evacuación de zonas clave de Nueva York y de Washington D. C.

¿Cómo respondió el gobierno de Estados Unidos tras los ataques del 11-S?

De inmediato, el gobierno estadounidense tomó medidas excepcionales, ordenando el aterrizaje de todos los vuelos comerciales y cerrando el espacio aéreo nacional. También se evacuó la Casa Blanca y se suspendieron operaciones en la Bolsa de Nueva York. Posteriormente, el presidente George W. Bush realizó varias declaraciones públicas en las que calificó los hechos como una tragedia nacional y un ataque contra la libertad, asegurando la adopción de acciones para garantizar la seguridad del país.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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