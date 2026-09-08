Una familia estadounidense murió luego de que la avioneta en la que viajaba se estrellara en aguas de Las Bahamas, cuando sus integrantes regresaban a Miami después de pasar unos días de descanso en las islas.

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Las víctimas fueron identificadas como Mario Lamar Sr., de 80 años; Lili Lamar, de 79; Sofi Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22, según información divulgada por ABC News.

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La familia había pasado el fin de semana en su vivienda ubicada en Great Harbor Cay y tenía previsto regresar al sur de Florida cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con información entregada por el Departamento de Policía de Bahamas, la aeronave sería una Piper PA-34, con capacidad para cinco personas.

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La avioneta despegó aproximadamente a las 11:12 de la mañana del lunes 7 de septiembre desde Great Harbour Cay y tenía como destino el Aeropuerto Ejecutivo de Miami. Sin embargo, durante el trayecto, el control de tráfico aéreo perdió comunicación con la aeronave.

“Posteriormente, el control de tráfico aéreo perdió contacto con la aeronave aproximadamente a 13 millas al oeste de la isla de Andros”, informó la Policía de Bahamas.

Horas después, la familia de los pasajeros confirmó que los cuatro ocupantes habían muerto.

Luego de que se reportara la desaparición de la aeronave, los familiares de los ocupantes hicieron un llamado urgente a las personas que se encontraban navegando por la zona para que ayudaran en las labores de búsqueda.

La solicitud estaba dirigida especialmente a pescadores, propietarios de embarcaciones y otros miembros de la comunidad marítima que pudieran desplazarse por el área de manera segura.

“Pedimos a cualquier persona que tenga una embarcación, a cualquier persona que esté en el agua, a los pescadores, a los miembros de la comunidad náutica y a otros civiles que puedan ayudar de forma segura que, por favor, nos ayuden en la búsqueda”, manifestó la familia.

Antes de que se confirmara el fallecimiento de los cuatro ocupantes, los familiares habían expresado su angustia por la desaparición de la aeronave.

“Cada minuto cuenta. Esta es una familia que intenta desesperadamente encontrar a sus seres queridos, y no deberíamos tener que hacer esto solos”, señalaron.

Posteriormente, familiares que se encontraban en la zona habrían localizado los cuerpos en el agua.

Entre las víctimas se encontraba Mario Lamar Sr., quien, de acuerdo con el comunicado entregado por sus familiares a ABC News, tenía más de cuatro décadas de experiencia como piloto.

La familia destacó su amplia trayectoria en la aviación mientras las autoridades continúan tratando de establecer qué ocurrió durante el vuelo. Por ahora, no se ha determinado públicamente si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, las condiciones meteorológicas, un error humano o alguna otra circunstancia. La investigación deberá establecer las causas de la tragedia.

Según un comunicado de las autoridades de Bahamas citado por ABC News, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, la Real Fuerza de Defensa de Bahamas solicitó apoyo de la Guardia Costera después de recibir el reporte sobre una aeronave accidentada con cuatro personas a bordo, a unas 15 millas de la isla de Andros.

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Los organismos de emergencia desplegaron labores para localizar la aeronave y a sus ocupantes. Finalmente, la búsqueda terminó con el hallazgo de los cuatro cuerpos.

Hasta el momento, las autoridades de Bahamas no han informado cuáles fueron las circunstancias que provocaron que la avioneta terminara en el agua.

La tragedia ocurre pocos días después de otro accidente aéreo registrado en Estados Unidos. El jueves 3 de septiembre, dos personas murieron luego de que la avioneta en la que viajaban se estrellara poco después de despegar del Aeropuerto Ejecutivo de Tampa, en Florida, según información de las autoridades del condado de Hillsborough.

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