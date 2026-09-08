Por: Caracol TV

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Un fenómeno poco frecuente está llamando la atención en el océano Pacífico: tres huracanes activos avanzan de manera simultánea por esta zona, en medio de un episodio de El Niño que ha elevado las temperaturas del mar y que, según los datos citados por organismos meteorológicos, podría convertirse en uno de los eventos más intensos registrados.

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Los sistemas fueron identificados como Lowell, Karina y Marie. De acuerdo con la información del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), los tres se encuentran alejados de tierra firme, aunque sus efectos ya generan atención especialmente en zonas cercanas a México y Hawái.

La presencia simultánea de tres huracanes es considerada un evento poco común. De a cuerdo con el medio DW, la climatóloga Julia Cole, de la Universidad de Michigan, explicó que “el calentamiento por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas”.

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La especialista también señaló que una secuencia de tres tormentas es “definitivamente rara de observar”. Sin embargo, no es un fenómeno sin precedentes. En 2015, durante otro episodio particularmente fuerte de El Niño, se registró una sucesión de cuatro ciclones.

¿Qué ocurre con los tres huracanes?

Uno de los sistemas que más fuerza alcanzó fue Lowell, que llegó a categoría 5, la máxima dentro de la escala utilizada para clasificar la intensidad de los huracanes. El sistema se desplaza hacia el oeste y, según el NHC, debería mantenerse alejado de las costas de Hawái.

Aun así, el organismo estadounidense advirtió sobre posibles efectos en el archipiélago. “Las marejadas generadas por Lowell se propagan hacia el norte y afectarán a algunas partes de las islas hawaianas en los próximos días”, señaló el NHC, por lo que podrían presentarse condiciones peligrosas cerca de las costas.

Por su parte, Karina se mantiene como huracán de categoría 4 y también avanza por el Pacífico Central. Al igual que Lowell, se espera que pase lejos de las costas de Hawái.

El tercer sistema es Marie, que se intensificó hasta convertirse en huracán durante la noche del 2 de septiembre. Para ese momento, se encontraba a unos 600 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California, México, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 130 kilómetros por hora.

En los días siguientes, de acuerdo con el más reciente reporte de Noticias Caracol, Marie y Karina perderían gradualmente intensidad hasta degradarse a tormentas tropicales, mientras que Lowell se mantendría como un huracán fuerte durante el resto del fin de semana.

El Niño y las temperaturas del océano

La explicación de este comportamiento está relacionada con las condiciones de temperatura del océano. Las aguas más cálidas favorecen la formación y el fortalecimiento de este tipo de tormentas, y el actual episodio de El Niño ha contribuido al calentamiento del Pacífico.

El Niño ocurre normalmente cada dos a siete años y está relacionado con un debilitamiento temporal de los vientos alisios, corrientes que habitualmente desplazan las aguas de este a oeste y ayudan a mantener las aguas cálidas en el Pacífico occidental.

Cuando estos vientos se debilitan, las aguas cálidas pueden desplazarse hacia el este y llegar a la superficie. Si las temperaturas permanecen por encima de lo normal durante varios meses, pueden generarse condiciones favorables para una mayor actividad de tormentas en la región.

Los efectos de El Niño, además, no se limitan al océano Pacífico. El fenómeno puede modificar las condiciones atmosféricas y provocar un clima más cálido y seco en algunas regiones, mientras que otras pueden experimentar condiciones más húmedas.

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El impacto de El Niño ya se siente en varios países

La intensidad del actual fenómeno también ha generado medidas y alertas en distintos lugares. De acuerdo con la información suministrada, el Canal de Panamá redujo el tránsito de buques por esa ruta interoceánica debido a las bajas precipitaciones y la sequía. Por esta vía pasa aproximadamente el 5 % del comercio marítimo mundial.

En El Salvador, las autoridades señalaron que agosto fue el mes más seco registrado en el país en 50 años. Mientras tanto, Ecuador declaró una alerta roja ante la intensificación del fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta comienzos de 2027.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó que el fenómeno de este año tiene un 69 % de probabilidades de convertirse en el más intenso jamás registrado.

Aunque existe consenso científico en que el cambio climático puede amplificar los efectos de El Niño, todavía no existe acuerdo sobre si el calentamiento global fortalece directamente el fenómeno. La aparición simultánea de Lowell, Karina y Marie, sin embargo, vuelve a poner la atención sobre las condiciones extraordinarias que atraviesa actualmente el Pacífico.

Por ahora, las autoridades se mantienen en constante monitoreo ante cualquier eventualidad que suceda con los tres huracanes activos.

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