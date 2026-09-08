El volcán Anak Krakatoa volvió a mostrar una intensa actividad en Indonesia y dejó imágenes que rápidamente llamaron la atención por la magnitud de las columnas de ceniza y el material expulsado durante la erupción.

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(Vea también: Toman medidas en el volcán Puracé ante actividad en la zona; piden plan de evacuación)

En las grabaciones que circulan en redes sociales se observa al volcán expulsando una gran cantidad de material hacia el cielo, mientras una columna de ceniza se eleva sobre el cráter. En otros registros también se alcanza a apreciar el resplandor asociado a la actividad eruptiva.

La erupción se presentó el sábado 5 de septiembre en este volcán ubicado en el estrecho de la Sonda, a unos 150 kilómetros de Yakarta. La actividad estuvo acompañada por emisiones de lava y ceniza, que posteriormente alcanzaron sectores utilizados por las aeronaves.

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Las imágenes permiten dimensionar la fuerza con la que el Anak Krakatoa expulsó material volcánico. El episodio generó atención internacional no solo por el espectáculo natural registrado en video, sino también por las consecuencias que comenzó a provocar en el transporte aéreo de Indonesia.

El volcán es especialmente conocido por su historia. El Anak Krakatoa surgió en la zona donde se encontraba el antiguo Krakatoa y mantiene una actividad que es vigilada de manera permanente por las autoridades indonesias.

😱 Erupción del volcán Anak Krakatoa en Indonesia: paralizó seis aeropuertos y afectó a más de 370 vuelos. Le mostramos más 🔽 https://t.co/hrNl6N6FJB Video: redes sociales pic.twitter.com/OKIGhNqv92 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 6, 2026

Erupción del Anak Krakatoa afectó vuelos y obligó a cerrar aeropuertos

La presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo obligó a modificar las operaciones de varios aeropuertos. Durante el fin de semana, ocho terminales suspendieron actividades y algunas retomaron posteriormente sus servicios, mientras otras continuaron con restricciones.

Entre las instalaciones afectadas estuvo el Soekarno-Hatta, principal aeropuerto de Yakarta. También permaneció restringida la operación del Halim Perdanakusuma, mientras las autoridades evaluaban las condiciones para garantizar la seguridad de los vuelos.

El balance citado por El Colombiano señala que alrededor de 2.300 vuelos presentaron cancelaciones o retrasos y unos 270.000 pasajeros resultaron afectados por las alteraciones.

La ceniza representa un riesgo para los aviones porque está compuesta por partículas que pueden ingresar a los motores y afectar distintos componentes de las aeronaves. Por esta razón, las aerolíneas y autoridades aeroportuarias deben vigilar la trayectoria de las nubes volcánicas antes de autorizar las operaciones.

#7Sep En redes sociales circulan imágenes impactantes del momento en el que el volcán Anak Krakatoa en Indonesia entró en erupción y expandió una nube de cenizas a más de los 15 kilómetros de altitud. 🌋🇮🇩 Más de 270 mil pasajeros pasajeros se vieron afectados por la suspensión… pic.twitter.com/IgsnYk58hP — 2001online (@2001OnLine) September 8, 2026

Max Henríquez reaccionó a las imágenes del Anak Krakatoa

Las imágenes de la actividad volcánica también llamaron la atención del meteorólogo colombiano Max Henríquez, quien compartió uno de los registros en su cuenta de X y acompañó la publicación con una breve reacción: “Espeluznante y espectacular”.

La publicación del experto se produjo en medio de sus recientes comentarios sobre la actividad natural en distintas partes del mundo. Precisamente, este lunes también había advertido sobre lo que considera una reactivación del Cinturón de Fuego del Pacífico, zona que concentra una importante actividad sísmica y volcánica.

Espeluznante y espectacularhttps://t.co/ncajNnvuzF — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 7, 2026

El episodio del Anak Krakatoa vuelve a poner la atención sobre la actividad volcánica de Indonesia, uno de los territorios con mayor exposición a este tipo de fenómenos debido a su ubicación geológica.

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