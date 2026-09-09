Por: Noticiero 90 minutos

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El edificio Los Cerezos, situado sobre la calle Novena entre carreras 42 y 44, se encuentra cerrado de manera indefinida tras los graves daños causados por un reciente movimiento telúrico. De acuerdo con información recopilada por 90 Minutos, son 28 los apartamentos afectados y unas 50 personas reportan impactos directos en su vida cotidiana. Después del sismo, los residentes instalaron carpas en los alrededores del edificio, buscando proteger sus bienes y su propia seguridad ante la imposibilidad de regresar a sus viviendas.

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Con el paso de las semanas, algunos habitantes tuvieron que retomar sus trabajos y estudios, lo que llevó a la reducción de la presencia constante en las carpas. Sin embargo, persisten turnos de vigilancia comunitaria debido a los problemas de seguridad reportados. Según el administrador del edificio, han ocurrido varios intentos de ingreso no autorizado e incluso incidentes que sugieren la posibilidad de hurtos. Uno de los episodios inquietantes fue protagonizado por una persona que buscó acceder al edificio alegando pertenencia al Gaula — grupo especializado de la Policía—, lo que motivó el llamado urgente de las autoridades.

El administrador relató a 90 Minutos que dentro de las situaciones vividas “en el lugar ya se han presentado varios incidentes de robo”, lo cual mantiene la alerta entre los vecinos. Explicó que muchos lograron rescatar solo algunos objetos básicos antes del cierre definitivo del inmueble, y que aguardan los análisis técnicos especializados, que deberán definir los pasos a seguir, tales como demolición parcial o trabajos de mampostería, en función del dictamen de los ingenieros encargados.

El ingreso permanece prohibido porque el edificio fue calificado como “inseguro”. Expertos han alertado que existen paredes en estado muy vulnerable, al punto de que las vibraciones de los vehículos en la vía podrían desencadenar un mayor colapso. Las labores de recuperación contemplan inicialmente tareas de apuntalamiento y refuerzo estructural, antes de avanzar en intervenciones más profundas sugeridas por profesionales. Así lo manifestaron los voceros del conjunto, quienes insisten en la urgencia de acelerar las evaluaciones para poder recuperar la habitabilidad de Los Cerezos.

Un factor que podría facilitar la recuperación es la póliza integral que cubre daños tanto en áreas comunes como privadas. Aunque inicialmente fue vista como un gasto elevado por los propietarios, hoy representa una esperanza, según palabras de Alex Méndez, residente y uno de los voceros. Mientras tanto, la comunidad espera con expectativa la próxima visita de los ingenieros de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Cali para definir cómo y cuándo podrán volver a sus hogares.

¿Qué daños estructurales impiden el regreso de los habitantes al edificio Los Cerezos?

Los daños estructurales que mantienen cerrado el edificio Los Cerezos incluyen paredes en estado crítico y riesgo elevado de colapso, especialmente ante vibraciones externas como el tráfico cercano. La estructura ha sido clasificada como “insegura” y se requieren trabajos internos de apuntalamiento y ajustes. Solo tras evaluaciones técnicas a cargo de ingenieros y la ejecución de dichas labores, se podrá considerar el retorno seguro de sus habitantes.

¿Cómo ayuda la póliza integral de seguro en la recuperación de Los Cerezos tras el sismo?

De acuerdo con los administradores y residentes, la póliza integral de seguro contratada cubre tanto las zonas privadas como compartidas del edificio. Esta cobertura representa un respaldo clave frente a los daños ocasionados por el sismo, posibilitando que los gastos para restaurar el inmueble no recaigan completamente sobre los propietarios y facilitando así el inicio de las reparaciones necesarias para la pronta recuperación del edificio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.